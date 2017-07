La canasta que faltaba

El baloncesto femenino malagueño recibió en la tarde de ayer un rayo de luz que se espera que lo pueda alumbrar en el medio y largo plazo. Un referente que subsane ese éxodo de talento y que lo aglutine todo en torno a unos colores. Lo podrá hacer el club de Los Guindos, después de que la Fundación Unicaja emitiese un comunicado notificando que la puesta en marcha de una sección femenina en la entidad es un hecho.

Aunque nunca es tarde si la dicha es buena, aparece con retraso un proyecto de este calado en la provincia andaluza con mayor número de jugadoras. No son pocos los que echaban en falta la carencia de una institución que sirviese de faro. "Es la solución que todo el baloncesto femenino malagueño esperaba", decía en primera instancia Ricardo Bandrés, en su condición de delegado de la Federación de Baloncesto de Málaga. "Es de agradecer que un gran equipo se haya dado cuento de algo por lo que llevamos luchando mucho tiempo", agregaba la concejal de Deportes, Elisa Pérez de Siles.

La cantera surge como el camino más seguro para darle más futuro a esta incipiente idea

Más emocional sonaba el discurso de dos mujeres que llevan bregando miles de días por un anuncio así. "Cuando lo he leído me he emocionado. Por fin hay alguien que apuesta por nosotras", admitía Gema García. Sensación idéntica que recorría la cabeza de Ana Mingorance. "Tengo mucha ilusión. No quiero que sea una obligación, espero que lo hagan con admiración, respeto e ilusión", apuntaba la organizadora de la Liga Femenina GEAM.

El sentir unánime de este anuncio es que el Unicaja es el anfitrión idóneo para focalizar todo ese imberbe talento. "Es ideal porque creo que es el que tiene las mejores infraestructuras, los mejores medios y el que puede dar un sustento económico de calidad para un proyecto así", recalca Lorena Aranda. La entrenadora del ACD Gamarra de Primera Nacional confía en que este boceto pueda volar alto: "La idea es que lo mismo que tienen en masculino lo tenga en femenino", reseña ella. Un objetivo que anhela García: "Sería un sueño ver un equipo de Málaga en Liga Femenina".

Un primer escalón que permitiría que el dilema de la fuga de talento bajase a su mínima expresión. "Somos muchas las que hemos tenido que salir. Serviría para que no lo tuvieran que hacer en el futuro y también para que volviésemos las que estamos fuera", añade Patricia Soler. "Mi sueño sigue siendo retirarme en Málaga", sugiere García, que acumula más de una decena de años fuera.

Otro de los pareceres en los que hay poco debate es en torno a cómo se debe gestionar este proyecto. El denominador común de todas las voces autorizadas mira hacia una misma dirección, la cantera. "Creo que lo más importante es que se trabajen las bases, que haya buenos entrenadores para formar jugadoras. Le daría más futuro a esta idea", indica Soler, nueva jugadora de Movistar Estudiantes de Liga Femenina. Una idea que también seduce a Lorena Aranda: "La cantera es lo que te da la base para competir en el futuro. Es muy gratificante tener jugadoras malagueñas que suban al primer equipo y den la talla como está haciendo Alberto Díaz". A lo que Gema García apunta: "La formación es lo mejor. A través del dinero no se consigue nada, lo digo por experiencia".

La estabilidad y la identificación con la idea se averiguan como dos señas de identidad para que el proyecto tenga buenos cimientos. Una teoría que apoya Mingorance, incansable luchadora por poner en el foco al baloncesto femenino. "No solo es cosa de financiación porque en Alhaurín eso lo hemos tenido", apunta. A lo que añade: "Siempre hemos tenido la sensación de las chicas ante la oportunidad de ir a un club con sustento o el arraigo de mantenerte vinculado al club de tu vida, siempre han elegido lo segundo. La admiración hacia el Unicaja debe darles la seguridad de meterse en un proyecto así".

Para Ana la ilusión y la seriedad de la entidad cajista pueden y deben mover a que el proyecto logre el éxito: "Jamás las niñas de Málaga han tenido esa opción clara de apostar por el baloncesto y competir en el equipo de su ciudad". No obstante hay un ingrediente que considera básico. "Deben contar con gente que lleve muchos años en el baloncesto femenino", sostiene ella.

Desde el entorno de la Fundación insisten en no poner fechas para hacer realidad lo que ahora es papel. No obstante, se está en conversaciones con las distintas federaciones para ir poniendo blanco sobre negro. Sea como fuere, y con la paciencia que un movimiento así requiere, la primera piedra ya está puesta. Echando un ojo atrás, eso ya debe ser motivo de alegría.