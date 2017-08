El candado no está echado

La semana anterior fue una de las más fructíferas para el Unicaja. Apuntaló dos importantes movimientos, los cuales parecían traer la tranquilidad en los despachos y dar entrada al trabajo de pista. Nada más lejos de la realidad. Joan Plaza fue el que prendió la mecha con unas líneas en su web personal. Un órdago en toda regla que deja al club en una situación comprometida.

Desde la entidad de Los Guindos se dio oficialmente la plantilla por cerrada con la llegada de James Augustine. Sin embargo, deslizó Plaza un "prácticamente" que siembra las dudas. En este sentido, todas las miradas apuntan a Dejan Musli. Preparador y jugador no acabaron la temporada con muy buen feeling y el primero parece haber dado un paso serio para decirle a la secretaría técnica que no cuenta con él. Cierto es que no lo nombró, pero el destino del disparo es claro.

A día de hoy, lo más probable es que el balcánico sea uno de los catorce del plantel

La situación no es de sencilla solución para ninguna de las partes. Existe un vínculo contractual por un año que ata a ambos. El Unicaja no quiere pagar ninguna indemnización ni el jugador perdonar un euro. ¿Existen atajos? La realidad dice que muy pocos.

Dejan Musli, que hasta su lesión fue uno de los integrantes de la plantilla que mejor rindió sobre el parqué, está cómodo en Málaga y su intención no es salir a cualquier precio. Aunque sabe que no cuenta con él, tiene contrato con un equipo que va a jugar la Euroliga. Así, la idea del balcánico es aceptar una salida si se trata de un club de nivel similar y con idéntico salario.

En la máxima competición del Viejo Continente son los menos los clubes que tienen vacantes en la posición de cinco. A estas alturas, exactamente cuatro. Anadolu Efes, Brose Baskets, Maccabi Tel Aviv y Panathinaikos. Aunque hay algún rumor que habla de interés de turcos e israelís, no ha llegado ningún ofrecimiento serio a Los Guindos. A priori parecen destinos poco probables para Musli, aunque el mercado tiene esa imprevisibilidad que todo lo puede. No obstante, no son los únicos lugares que puedan ser apetecibles para el poste. Descartada la ACB, donde solo los clubes grandes pueden hacer frente a sus emolumentos, en la Eurocup puede encontrar un destino interesante. En el segundo escalón europeo el cartel de Musli es cercano al de primeros espadas, fue el mejor pívot la pasada temporada, y hay varios contenders con huecos. Galatasaray y Zenit aún no han doblado el puesto de center y serían dos plazas que podrían colmar al balcánico en lo deportivo y en lo económico.

Ahora bien, esto no deja de ser ciencia ficción en este momento. Lo único que es tangible en estas fechas es que Dejan Musli ya tiene la citación para acudir el 16 agosto al primer día de la pretemporada, cinco días después volverá a encontrarse con Plaza. Existe tiempo para hacer la operación, aunque debería darse una oportunidad de mercado con unas condiciones muy precisas para que se hiciera. A día de hoy, Musli será uno de los 14 jugadores que conformarán el plantel cajista de cara al curso que viene. En el hipotético y alejado caso de que salga, el Unicaja tiene claro que buscaría otro jugador que lo sustituyera.