La cantera más reclamada

La pasada semana salieron las listas para las concentraciones de Semana Santa de las selecciones españolas sub 18, sub 16 y sub 15. Es la última toma de contacto antes de los respectivos campeonatos de verano. El informe concluye que el 87% de los 45 jugadores convocados por la FEB crece en las canteras de clubes ACB, y más de la mitad de los equipos de la Liga Endesa aportan jugadores a las selecciones masculinas de formación.

El estudio también revela que la cantera de Los Guindos es la más reclamada de todas las de España para este ensayo. De los 45 jugadores citados ocho pertenecen al Unicaja (17%), un porcentaje reseñable. Por detrás aparecen Joventut y Real Madrid (siete), Tecnyconta Zaragoza (cuatro) y Barcelona y Movistar Estudiantes (tres).

Jesús Carralero y José Luis Ibáñez (sub 18), Pablo Sánchez, Javier Rodríguez y Jeffrey Godspower (sub 16) y Rubén Domínguez, Iván Ruiz y Pablo León (sub 15) son los jugadores reclutados para las diferentes selecciones. Salvo el valenciano Ibáñez, el resto son andaluces. Domínguez es gaditano, Sánchez jiennense y Ruiz sevillano. Además, hay dos malagueños más en las listas. Gody Dike (sub 18), que se marchó hace dos veranos al Real Madrid tras destacar con el Unicaja en edad infantil y cadete, y Victor Chuka, que emigró al Torrelodones de Madrid después de formarse en la EBG. Hay también técnicos vinculados en el pasado al Unicaja, como Jesús Lázaro en la sub 18 y Germán Gabriel en la sub 16.

En las próximas semanas comenzarán a disputarse los Campeonatos de Andalucía que darán acceso a los Campeonatos de España a partir del mes de mayo. Ahí habrá otro hito en el que los jugadores de la cantera cajista ante los ojos de los seleccionadores.