"Estamos cerca del cénit"

De un parón a otro se dibuja una línea ascendente de rendimiento que ilusiona a Joan Plaza, capitán del barco. "El equipo está muy cerca, no se compite como lo hicimos ante el Madrid si no fuéramos en esa línea ascendente. Es muy difícil decir que estamos en el cénit, pero viendo el entrenamiento del martes percibí cosas que no había visto, lo digo positivamente", admitió el barcelonés, que lanzó un pronóstico atrevido: "El equipo está capacitado para dar su mejor versión en las próximas semanas".

En esa constante mejoría llega el Maccabi, que marca el corte del play off, al que el Unicaja aún quiere seguir agarrado. "Es un partido muy importante, hemos de dar nuestra mejor versión. Ellos marcan la línea de play off, con un colchón importante. Nosotros queremos apurarlo todo, me gustaría que el Carpena ofreciese un gran aspecto, ya no pido que se llene. Es un lujo ver al Maccabi de Tel Aviv, un histórico del baloncesto europeo", explicó el técnico verde, que pasó a desgranar al conjunto de su homólogo Spahija: "Tienen jugadores de un talento enorme, físicamente extraordinarios, un buen entrenador y requerirá lo mejor de nosotros mismos. Hemos entrenado bien, pero requiere un plus de nosotros y de la grada. Vienen con una colonia importante y me gustaría saber que estamos en Málaga, no en Tel Aviv. Es un partido más importante de lo que la gente creo que piensa".

"El equipo ha entrenado muy bien, creo que estamos preparados para batallar contra ellos. Percibo que el equipo está serio, consciente de que podemos mejorar y se lo dije, tenemos algunas posibilidades de alcanzar nuestro cenit en unas semanas. Ojalá se demuestre mañana [por hoy] y sigamos alegres y tensos", prosiguió Plaza, que prefiere mirar hacia adelante: "Ahora podemos pensar en alguna derrota, el equipo en Euroliga está haciendo una competición muy buena, yo creo que de 7-8, perdiendo algunos partidos por poco, exceptuando los dos partidos de noviembre. Pensar en esas derrotas…estamos donde estamos. Hay algunos equipos españoles con más presupuesto por detrás, es muy difícil compaginar. No lamento nada, hemos de ver los ocho partidos que nos quedan e intentar asegurar los cuatro que nos quedan en casa e intentar arañar fuera. Hay que morir por ello y gozar y disfrutar, no pensar lo que pudo ser. Somos un equipo que repasamos los errores semanalmente, pero no podemos flagelarnos de aquel partido que se nos escapó".

El entrenador cajista cerró la comparecencia con un recuerdo para el medallista olímpico Regino Hernández, al que le gustaría ver por el Carpena: "Me parece increíble que alguien que vive al lado de la playa haga eso en unas Olimpiadas de invierno. Me gustaría que el club lo invitara".