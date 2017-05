Los grandes partidos no son solo los que se designan como tal por mera localización. A veces las rivalidades más férreas se generan por la fricción constante de pelear por los mismos objetivos. Quizá esta década haya generado cierta brecha, pero la lucha entre Baskonia y Unicaja forma parte de la esencia de la ACB. El Fernando Buesa Arena es hoy (18:30) una fiesta recordando el hito del doblete vitoriano conquistado en 2002, arrancado ante el Barcelona y completado frente al cuadro malagueño; otra más de las finales de un duelo que ha dejado imágenes para el recuerdo. Porque este partido, lo dice la historia, es el otro clásico del baloncesto español.

La última vez que el Unicaja pisó el coliseo vasco llegaba pleno de convicción. Era la Copa del Rey, y volvió dolorido tras el correctivo del Barcelona más vulnerable en primera ronda. No es su mejor recuerdo, pero ese traspiés sería en adelante un punto de partida para que la temporada evolucionase hasta lo que es ahora. El equipo ganó enteros hasta la Eurocup y continuó en esa dinámica ganadora ante Obradoiro, Andorra y Tenerife. Precisamente el equipo de Bartzokas ha vuelto a dar cierta dosis de realidad a un Unicaja resolutivo en la puntilla al ICL Manresa y alerta en su vuelta a la competición.

11 días han pasado desde ese último triunfo en el Carpena. Tiempo para descansar y reflexionar ahora que se precipitan los acontecimientos. El Baskonia pone el inicio al último tramo de liga regular, donde espera el UCAM Murcia y tocará recibir a un Betis Energía Plus enzarzado en su lucha por la permanencia en cuestión de una semana. Después de ello, la hora de la verdad en los play off. Por eso es importantísimo haber enfocado adecuadamente estos últimos choques donde el Unicaja quiere apurar sus últimas opciones de alcanzar el cuarto puesto y tener por tanto factor cancha favorable. Con balance de 19 victorias y 10 derrotas, el mano a mano lo tiene el cuadro cajista con el Barcelona, del que sólo separa un partido (20-9). Ahí están las miradas, porque se ha repetido desde el club, ganar la Eurocup con la desventaja de campo no significa que se rehuse contar con el aliento del Carpena.

El Martín Carpena fue testigo en la primera vuelta de una buena victoria ante el Baskonia. Señal de que se puede en el reencuentro de Joan Plaza y Sito Alonso, técnicos con genes verdes... del Joventut. Allí hizo sus pinitos como ayudante el técnico cajista y en su sustitución entró el del Baskonia. 11-6 es el balance de los duelos entre ambos. El quebradero de cabeza -quizá exagerando- lo tiene hoy Alonso, con la línea exterior mermada ante las dudas de Shane Larkin y Chase Budinger. Ambos faltaron a la cita del jueves ante el Tenerife y no terminaba de despejar la incógnita su entrenador. No va mal de pólvora no obstante, con los Beaubois, Laprovittola o Hanga. El cuadro vitoriano impone, pero no está mal faltar el respeto. Más si puede ser un posible rival de play off.