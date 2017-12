Una clausura digna

Queda aún ese regusto dulzón que deja un triunfo reconfortante en todas sus aristas. Debería haber más tiempo para paladear una victoria de tal envergadura, pero el calendario vuelve a hacer acto de presencia. Doblar las dos competiciones de más nivel a este lado del charco obliga a volver a demostrar tales cotas de concentración menos de 48 horas después. De Tel Aviv a Bilbao. De la Euroliga a la ACB. Aunque con un denominador común: la exigencia es máxima.

Atraviesa el conjunto cajista su pico de resultados, también de forma y cohesión, en lo que va de curso. Se pagó el peaje con un par de baches pronunciados, que ahora se enmiendan a base de alegrías. Más en la competición continental que en la nacional, donde se camina sobre el hilo. Se queda el Unicaja casi sin margen de resetear y comenzar porque febrero y el corte copero, una de las equis a marcar en el quinto proyecto de Plaza en Málaga, apremian.

Sigue fuera en los verdes Milosavljevic, por el que el club dio de alta a SoluadeEn el conjunto local están tocados Fischer, Hervelle, Redivo y Todorovic

Escribieron los verdes la mayoría de los renglones torcidos en la carretera. Solo Baskonia salió con vida, e in extremis, del Carpena. A domicilio se regresó a la Costa del Sol con dos victorias en siete encuentros. Murcia y Zaragoza son las únicas piezas en el cajón de conquistas. Escaparon Fuenlabrada, Guipúzcoa, Andorra, Tenerife y Real Madrid. Excepto los madrileños, donde se perdió con suficiencia, el otro trío fue realmente ganable. Y por ahí se escapa la Copa. Por eso Bilbao debe ser un buen lugar para empezar a ensartar los remiendos.

Quedan cinco fechas y las derrotas de Obradoiro e Iberostar la semana anterior, unido al positivo averaje, allanan el camino.

Se postra en frente el Bilbao Básket, con mil y un problemas que atajar. Una entidad que no hace tanto fijaba sus miras entre los primeros, más de un lustro corrió desde su subcampeonato en ACB, y que hoy bordea el descenso. Se apuntó una victoria en los últimos seis choques, entre los que incluso cambió de capitán general. Llegó el ex cajista Mrsic para arreglar el desaguisado, pero de momento su balance también es negativo. Para más inri, en el partido anterior en Miribilla sucumbieron ante Burgos. Hervelle, Fischer, Redivo y Todorovic están tocados en Bilbao y Dragan Milosavljevic no estará por el Unicaja, que da de alta, al ser lesión este cambio no computa, a Morayo Soluade.

Cierra el Unicaja en la ciudad del Guggenheim, los pintxos y San Mamés un 2017 grabado en letras doradas. Ganó lustre la vitrina con una Eurocup aliñada con un toque heroico cuando el club se hacía un cuarentón. Clausura nostálgica, aunque las urgencias obligan.