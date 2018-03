Haciendo una previa disección entre el grano y la paja, suele ser productivo escuchar cómo los entrenadores explican las victorias y las derrotas tras los partidos. Analizadas sus palabras en profundidad, quedan reflexiones interesantes para entender mejor el baloncesto. Acostumbran a ser análisis muy basados en la estadística y ahí prevalence sobre otros algunos factores del juego. También aparecen intagibles como las buenas defensas, pero los tangibles copan bastante más protagonismo. Las pérdidas de balón, los porcentajes altos o bajos en el lanzamiento y cómo no los rebotes, que suelen conceder o negar segundas oportunidades.

En esta última faceta se ven las caras mañana en el Kombank Arena dos de los mejores jugadores de la Euroliga. Son Mathias Lessort y James Augustine, dos colosos del rebote. El norteamericano es el mejor reboteador en la actualidad del torneo con 6.7 rechaces por noche. Más abajo está el poste francés, que ostenta la cabeza en las capturas en el aro ajeno con 3.1 por encuentro. Tras él está el pívot verde en una encarnizada lucha (3).

Llama la atención el poderío de Lessort en la pista contraria, siendo incluso más efectivo en el rebote que en la propia. De hecho, en el apartado defensivo se encuentra en el puesto 42 (2.8), con un puñado de exteriores por delante de él. Quizá influya ahí el poco impacto del Estrella Roja para cercar su canasta, siendo el peor equipo con 20.2 por choque. Algo por delante está el Unicaja (22.7). Muy lejos del Olympiacos (26), líder. La media total del pívot galo es de 5.9, que le sitúa en el octavo lugar global.

No sorprende ver al cajista de Illinois en este selecto grupo. El pívot verde lleva casi un lustro siendo uno de los grandes especialistas en este apartado del juego en la Euroliga. Se hizo un nombre en el Khimki, tanto que llamó la atención del CSKA, en el que estuvo una temporada y sumó una Final Four. Esta campaña está ofreciendo un nivel sobresaliente a nivel general y en las capturas en particular, con tres encuentros por encima de la decena de rebotes. Tanto que marcó su tope de siempre en el torneo europeo con los 14 que rebañó en el asalto al Palau Blaugrana del Unicaja en diciembre y que puso la primera piedra de una metamorfosis cajista evidente en Europa.

Lessort se trata de una de las gratas apariciones en el primer escalón continental. La reestructuración del Estrella Roja le permitió hacerse un hueco en la elite tras descollar en el Nanterre, lo que incluso le valió paraser internacional por Francia. Aún tiene mucho que pulir -con sus 22 años como mejor argumento para ello- este cinco pequeño, sobre todo en el apartado técnico. Con un limitado rango de tiro y un déficit importante desde el tiro libre, es un correcto finalizador del pick and roll y un interior que saca mucho rendimiento del talento que tiene para estar en el lugar adecuado cuando el aro escupe el balón.

Se preveé una imponente batalla bajo los tableros, que será una de las guerrillas de las muchas que se dirimirán en Belgrado mañana por la tarde. En el Carpena en la primera vuelta ambos lucieron a buen nivel. 10 puntos y 4 rebotes para Augustine y 10 y 7 para Lessort, que estuvo más completo y se apuntó el primer tanto individual. Dos titanes que repiten un bonito frente a frente en un escenario majestuoso.