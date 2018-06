El comodín de Romaric

Los jugadores 12 y 13 (originalmente 13 y 14 antes de la marcha de Musli) del Unicaja en esta temporada recién acabada fueron Viny Okouo y Morayo Soluade. No hubo excesivo protagonismo para ninguno. Okouo estuvo con cuentagotas y sin mucho minutaje. 209 repartidos en 28 partidos. Soluade estuvo 175 en 19 encuentros. En un momento a principios de 2018 pareció que entraba en la rotación con fuerza, aprovechando alguna lesión. Jugó muy bien en Milán y participó activamente en la victoria ante el Madrid en Euroliga. Pero no siguió esa senda. Plaza reconoció alguna vez que había sido injusto con los dos. El agente de Viny, Arturo Ortega, ya trató con el club la cesión del jugador durante la temporada. Y eso busca para la próxima, aunque el cambio de entrenador puede replantear algún escenario. Igual ocurre con Soluade. Ambos tienen contrato en vigor, con Viny hay una opción de corte que no se ejecutará.

Hay que tomar otra decisión este verano con un jugador de similar formación, Romaric Belemene. Otros dos cedidos esta campaña, Kenan Karahodzic y Cristian Uta, no seguirán vinculados porque se estima que no han progresado adecuadamente. Sí hay satisfacción con el alero congoleño (21 años), que ha jugado cedido las dos últimas temporadas en Manresa (ACB) y Oviedo (LEB), respectivamente. Ha jugado 23 minutos de media, con promedios de 8.9 puntos (47% en tiros de dos, 31% en triples y 47% en libres), 4.5 rebotes y 8.3 de valoración. Cierto es que ha jugado minutos como cuatro cuando el enfoque cajista era que progresara como alero para mejorar sus carencias en el bote.

En cualquier caso, Romaric, que está inscrito para el próximo draft aunque previsiblemente se retirará, es un comodín más porque es un cupo que puede cumplir la función que han tenido Soluade u Okouo esta campaña. La posible salida de Waczynski, una vez se frenaron las negociaciones de ampliación de contrato, puede propiciar que tenga su hueco como tercer alero en el plantel. Milosavljevic tiene contrato y la renovación de Dani Díez se da por hecha.