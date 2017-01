"La concepción del Unicaja fuera de España es la de un club de Euroliga"

Himar Ojeda (Las Palmas de Gran Canaria, 1972) es el director deportivo del Alba Berlín, rival mañana del Unicaja. Ha sido entrenador, director deportivo y general en el Gran Canaria y Estudiantes, ojeador de los Atlanta Hawks y trabajó en la agencia de representación YouFirst. Poca gente con una visión tan integral del negocio del baloncesto. Ello propició que uno de los grandes del creciente baloncesto alemán le reclutara.

-El Alba Berlín se juega mucho mañana en el Carpena.

-Sí, es a vida o muerte. Tenemos que ganar para seguir teniendo opciones. Si no ganamos, estamos fuera. No es lo mejor ir a un sitio como Málaga a jugarnos la vida, pero es lo que toca. Si quieres competir y pasar de fase debes ganar a los mejores.

-En la ida en Berlín había varias bajas importantes en su equipo.

-Sí, estuvimos sin pivots, sin Kicanovic, y condicionó un poco el partido. Pero ahora estamos con todos, a ver si estamos en mejor disposición de competir.

-El Alba, quizá no con tanta continuidad como el Unicaja, ha sido un asiduo en la Euroliga. ¿El reto es volver?

-Es un objetivo muy ilusionante, volver como hemos jugado otros años. Lo veo lógico, la capital de Alemania, una ciudad como Berlín, desde un punto de vista comercial debería estar en una competición como la Euroliga. Nos haría mucha ilusión estar, sería bueno deportivamente, pero hay un contexto. Somos un club sólo de baloncesto, el club más antiguo puramente de baloncesto de Alemania. Dependemos de lo que se genera, ha sido un club estable desde que hace 25 años entrara Alba. Es muy difícil porque competimos con el Bayern, que desde que recuperó la sección de baloncesto ha invertido bastante. El Bamberg tiene un propietario poderoso, que es también el de Brose, que pone muchísimo dinero. Se hace muy difícil competir contra ellos, es difícil volver a la Euroliga habiendo sólo una plaza. Pero lo intentamos.

-¿Cómo recurre un club alemán a un director deportivo español?

-Yo trabajaba con Atlanta Hawks de scouting internacional. El Alba tenía la necesidad de fichar a un director deportivo y me contactaron en octubre de 2015. Marco Baldi (es el director general, lleva 25 años en el Alba, ex jugador) hizo un barrido nacional, acabó dando con mi perfil y me llamó. Curioso porque me dijo que tenía 40.000 curriculums. Nos reunimos. Yo le advertí de que estaba muy contento con Atlanta, había vuelto a Las Palmas con la familia tras unos años a Madrid. Tuvimos una reunión larga. Le di una visión de lo que yo creía que era el trabajo que a mí me gusta hacer en los clubes. Como haciéndome el duro (risas). Me gusta la cantera, trabajar con jóvenes, que el club no sea sólo el primer equipo. Que todo esté unido, con otras áreas como las de marketing. Dije que era difícil, pero me llamó la atención el reto de poder hacerlo abriendo fronteras. 'Eres nuestra esperanza, que nos abras fronteras' me dijo Willy Villar [director deportivo de varios clubes]. Era un reto, Berlín es una ciudad maravillosa y al Alba un club impresionante y muy profesional. Y me líe la manta a la cabeza. Estoy aprendiendo alemán, me gustaría dominarlo. Firmé tres años y es un proyecto muy motivante.

-Hablando con agentes y jugadores, suelen referir que a medio o largo plazo la Bundesliga será la mejor Liga de Europa.

-El objetivo confeso es ser la mejor Liga de Europa en 2020. La BBL va mejorando, sobre todo por la mentalidad alemana, que no es de convertirse en la mejor liga de la noche a la mañana. Es un tema de solidez gradual, de poco a poco ir mejorando estructuras. Son ambiciosos pero no apresurados. Hubo un momento en que la ACB bajó por la crisis, desapareciendo equipos. Creo que se ha recuperado con el contrato de Movistar, la ACB vuelve a dar a todos los equipo ingresos, como sucedía antes de la crisis. Ahora es capaz de retribuir a los clubes. Y los clubes han podido fichar a mejores jugadores. La BBL va camino de convertirse en una liga importante, no sé si la que más, por la seriedad en las estructuras. Somos 17 equipos porque el Hagen, una vez que la BBL auditando detectó que no tenían capacidad de generar lo que iban a gastar, no pudo demostrar viabilidad y lo echaron en la jornada 10 antes de que entraran en la bancarrota. Eso hubiera sido impensable en la ACB, se ha seguido con equipos debiendo dinero. Eso le da prestigio a la Liga. Es difícil que haya situaciones de poca seriedad. Los jugadores cobran, los clubes están bien organizados, se le da mucho valor a lo que pasa alrededor: los sponsors, zona VIP, marketing...

-¿Pero sigue siendo la ACB la mejor liga de Europa?

-La ACB es la mejor Liga. Turquía tiene más dinero que los españoles, pero no es mejor Liga. Hay varios condicionantes, uno es la cultura de baloncesto. La estructura en la ACB está clara. Todos los clubes tienen directores deportivos, por ejemplo. En Alemania sólo somos cuatro directores deportivos, el resto de clubes no tienen, es el entrenador el que se encarga de hacer los equipos. Es, por ejemplo, un tema claro a mejorar. Esa estructura, ampliada a otros estamentos en los clubes, es lo que le da a la ACB el estatus de mejor Liga. En Turquía tienen dinero, pero tampoco hay directores deportivos, salvo algún caso de equipo grande.

-O sea, que en España se suele ser crítico con el sistema y cómo funciona. Pero no es tan malo.

-Por ejemplo, no te das cuenta del nivel del arbitraje ACB hasta que sales fuera. Ya daría yo por tener arbitrajes ACB aquí en Alemania... Puede tener una explicación. Era una liga en la que el nivel de jugadores extranjeros era peor que en la Liga ACB, el juego es más atlético y físico y los árbitros protegen mucho menos el juego. Eso hace que la liga sea menos vistosa. Los entrenadores se adaptan a ese tipo de ritmo porque si no sufres en esta Liga. Aquí, por ejemplo, hemos querido cambiar esa tendencia, con jugadores no tan físicos. En Bamberg también firman jugadores de diferente características, de no sólo físico. Creo que va a ir cambiando. Hay otra vertiente, que es mejorar los jugadores locales, Aunque es verdad que decrece ahora algo en España, siempre ha sido un nivel bueno. En España el baloncesto es el segundo deporte. Aquí, en número de licencias, salió el informe del Comité Olímpico Alemán la semana pasada y el baloncesto era el 17º. Hay clubes de baile, es un tema más social que deportivo. Hay deportes individuales, atletismo o natación. Si quitásemos el baloncesto estarían esquí, balonmano, hockey hielo... En Berlín hay equipos alemanes campeones en balonmano y voleibol pero en la ciudad domina el baloncesto tras el fútbol. Pero lo que te dicen los números es que hay muchos menos jóvenes practicando el baloncesto. Y hay que mejorar. Aquí se piden seis alemanes y seis jugadores libres. Eso sí lo veo como una ventaja. Yo estaba el otro día en el Showcase de la D-League, vi un jugador interesante y me dijo el agente que podía conseguir pasaporte irlandés. Le dije que ya no me interesaba, sólo si era alemán o no. Se evitarían engorros.

-¿No se aprovechó el efecto Nowitzki?

-Sí, por eso está creciendo, el baloncesto crece, va paulatinamente. El baloncesto no se estructuró desde el minibásket hacia arriba, como pasó en España, sino que se creó el primer equipo y después ya lo demás, si lo había. Hace pocos años se obligó a que los clubes tuvieran un equipo junior y otro cadete, con entrenadores profesionales. La mayoría no los tenía. Al llegar aquí hemos implementado con el Alba Berlín un proyecto que es la canasta minibasket. El niño de ocho o nueve años juega en canastas grandes, se tiran tres años para encestar. Es algo que en España no se concibe que no sea aquí. Así se atrae a jugadores. El responsable de cantera es Henning Harnisch [ex jugador internacional].

-¿Cómo se ve al Unicaja desde fuera?

-Sé de sobras lo que es el Unicaja, lógicamente. Si tengo que hablar de lo que los demás piensan, fuera de España se tiene un alto concepto del Unicaja. Por ejemplo, el otro día comentábamos algo respecto al viaje a Málaga. Y Baldi [director genera] dijo 'tranquilos, el Unicaja es un club de Euroliga'. Si se lleva varios años fuera puede cambiar algo, pero la concepción que se tiene fuera de España es la de un club de Euroliga. Circunstancialmente no está por la nueva estructura, pero imagino que la idea será volver.

-¿Cómo le ha influido su visión integral en tantas áreas del baloncesto?

-Empecé como entrenador ayudante, estuve siete años en Gran Canaria. A las puertas de ser primer entrenador en otro proyecto, Berdi Pérez se va a Málaga y el presidente viene y me dice que coja la dirección deportiva. Dije que no, que estaba enfocado a ser primer entrenador. Me apretaron y salté a la dirección deportiva. Después de tres años vino otra directiva e hizo que pasase a director general. Al final lo hice, fue a Estudiantes, hice lo de scouting con Atlanta, estuve un año con YouFirst, ayudé a abrir dos nuevas oficinas, en Frankfurt y Estambul... Sí, he vivido un poco el negocio desde otros puntos de vista. Marco Baldi me dijo que mi visión global del negocio era lo que le había decidido a contratarme. Esta historia de que los retos me hayan atraído es muy positivo, entiendes el negocio desde todos los puntos de vista. Los problemas de la gente, sus motivaciones, las del club, las del agente, las del jugador...