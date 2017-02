Una condena sin horizonte

Quiere cambiar el chip el Unicaja después de una Copa del Rey amarga. De las más, quizá. Porque en Vitoria estuvo el puedo y no se sabe si faltó el quiero. El equipo aún digiere un golpe que llega por una cuestión sistemática. Salió motivado y enchufado, pero en la primera parte acabó perdonando al posiblemente peor Barcelona de la década. Y lo pagó. Lo pagó quizá por sistema, por lo mismo de siempre. La espectacular victoria contra el Real Madrid sacó a relucir las muchas cosas buenas que pueden tener estos jugadores, pero no solventó de un día para el otro sus vicios.

En el Buesa Arena cierto es que el primer problema estuvo en indultar a los de Bartzokas. Se les permitió creer. Quizá clave en lo moral para darles alas a la vuelta del descanso. La cuestión es que una ventaja de cinco puntos que podría haber sido mayor acabó en siete abajo tras un tercer cuarto de 30-18. Ya no hubo reacción, el Unicaja pereció casi incrédulo por no cerrar tras el paso por vestuarios... Una vez más.

Esa es la condena que cumple este equipo y parece que sin visos de indulto. No puede levantar el pie un segundo porque corre ese peligro de desconexión que ha costado varios triunfos si no encarrilados, al menos en vías de estarlo. La irregularidad en este tramo ha acompañado al equipo desde que arrancó la temporada, pero la mayor sangría viene a raíz de un mes de diciembre donde pierde cuatro terceros cuartos de los siete partidos que disputa. Y dos de ellos, además, le cuestan la derrota. Son los de San Petersburgo (82-72) y Andorra (92-87), en los que cae por 19-9 y 22-13 después de haber ganado durante toda la primera mitad.

Esos diez minutos han dado mucho que hablar. En total se han ganado 16 veces, por 18 perdidos y un único empatado (ante el Betis Energía Plus). Hasta diciembre el balance era de 8-7; desde entonces, e incluyendo ese mes, es de 8-10 y la igualada en San Pablo. Hace poco más de un mes, Joan Plaza reflexionaba al respecto apoyándose en la "falta de proactividad" del ser humano para explicarlo: "Por más que al jugador intentes hacerle ver que debes hacer más cosas, tenemos una tendencia a no ser proactivos, sino a ser reactivos para buscar poner una marcha más cuando las cosas ya van mal". Se escudaba en un triunfo frente al Cedevita en el Carpena para defender el papel del equipo. Y cierto es que aquel día fue definitivo. Como ante Gran Canaria en noviembre, UCAM Murcia en el último triunfo liguero ante los pimentoneros o en Zaragoza. Sería esta la última única vez que sirvió para remontar un marcador adverso.

No obstante, sí mostraba cierta autocrítica y reconocía la asiduidad de esta circunstancia. El Unicaja entró en dinámica negativa y se acentuó en días importantes. El Valencia Básket, nueva bestia negra cajista, se encargó de subrayarla en ACB. Tras alcanzar el descanso ganando 48-41, un 9-27 rompió la pizarra de Plaza y dejó sin aliento al equipo para el 70-78 final. No habría mucho más que añadir en La Fonteta en una semana de severa crisis antes de encarar este mes de febrero donde ganar al Real Madrid había resultado ser un bálsamo antes de la Copa. No en vano, era el primer partido calificable de redondo.

Será cuestión psicológica o táctica, pero lo que pesará la vuelta de vestuarios ya genera murmullos durante el descanso. Y tiene cierta dependencia de ello el Unicaja, porque ganar el tercer cuarto es un sinónimo de victoria. En sus 20 triunfos entre todas las competiciones, los de Plaza se han llevado 14. Aún más tajante es mirando la estadística desde el reverso: 15 veces ha caído el Unicaja esta temporada y en ellas sólo ganó dos, por 12 entregados y uno empatado.

El día 28 espera el Bayern en Múnich en una de las fases más importantes de la temporada. Contra los de Djordjevic también se perdieron los terceros cuartos y, por ende, ambos partidos. Urge dar con la tecla. Se probó repitiendo quinteto, con la pareja interior titular o tirando del empuje de Alberto Díaz. El Audi Dome no será un test, será la hora de la verdad.