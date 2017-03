"Si conseguimos volver a la Euroliga necesitamos la ayuda de todos"

El Unicaja jugará una final europea 16 años después. El paréntesis entre las dos fueron 15 temporadas ininterrumpidas en la Euroliga. El presidente, Eduardo García, ha pasado momentos complicados, los resultados no han salido en varias temporadas desde que llegó al cargo en 2010. Ahora disfruta del momento en la antesala de un instante relevante en la historia del club.

-¿Qué sensaciones tiene antes de la final?

-Es una gran final, estamos orgullosos de estar ahí. Es un sueño estar en una final europea. Es difícil llegar, muy difícil. Sólo llegamos dos. Estamos entre los mejores equipos europeos en todos los sentidos. Y es de celebrar, por más que el Valencia sea un rival durísimo, que ha ganado varias veces la competición.

-El club entró en la Euroliga ganando un título europeo y puede regresar haciendo lo mismo.

-Se ha hablado mucho del tema. No voy a descubrir nada, hemos demostrado en 16 años que hemos estado, por ranking, entre los 10-12 mejores equipos de toda Europa. Es el sitio donde debemos estar. Las circunstancias y los cambios normativos nos han llevado a otra competición, pero que está siendo magnífica. No hay que olvidar a los equipos que hemos eliminado, que son el Bayern Múnich y el Lokomotiv Kuban, que fue tercero en la Euroliga el año pasado.

-¿Como entidad qué supone?

-Es un espaldarazo para el trabajo que se hace, que es mucho. Para el patrocinador es darle un retorno que en algunos momentos no hemos sido capaces de conseguir. Ahora sí y estamos muy orgullosos de darle a Unicaja lo que lo se merece por tantos años de dedicación .

-¿Regresar a la Euroliga da respeto?

-Lo he dicho en alguna ocasión. No quiero imaginarme lo que va a ocurrir si accedemos a la Euroliga. Si es a través de la Eurocup, que es muy difícil aunque estamos a sólo un paso, o a través de la ACB. Si tuviésemos la suerte de poder acceder necesitaríamos un mayor apoyo de todo el mundo. Al patrocinador que tenemos es difícil pedirle más de lo que nos aporta y nos ayuda. El resto de instituciones malagueñas y de la comunidad tendrían que ayudar un poco más. Y tendremos que ampliar el número de nuestros fieles seguidores. La actual Euroliga conlleva unos gastos enormes. Tendríamos que implicarnos todos.

-Entiendo que no es algo cerrado porque no hay nada conseguido, pero que como club sí habrá un estudio sobre lo que implicaría económicamente volver a la Euroliga.

-Salvo algún desplazamiento ocasional y los nacionales, tal y como está planteada la competición es imposible si no hay un notable gasto más. No voy a decir cantidades, pero sí se duplicaría prácticamente lo que se gasta ahora.

-Decía hace unos días el entrenador que habría que ampliar la plantilla en ese supuesto de ir a Europa.

-Nos podemos ir a una cantidad de partidos enorme. Hará falta un roster importante. Es una realidad que no podemos ocultar. Jugar la Euroliga tiene una cantidad de satisfacciones de todo tipo: deportiva, de imagen, para seguidores... Pero también tiene unos costes importantes.

-¿Qué le dicen los colegas de equipos que están en Euroliga?

-Algunos entrenadores se quejan del modelo, otros no tanto. Son matices subjetivos, según te vaya. Es un formato muy atractivo, se juega todos contra todos. La Euroliga de alguna forma está experimentando modelos. Habrá que ver al cabo de un par de años cuál es el resultado de la fórmula.

-¿El bajar a la Eurocup cómo le ha afectado al club?

-Anímicamente ha sido malo, no se puede negar. Deportivamente hemos conseguido llegar hasta el final en una competición muy fuerte. Las semifinales han sido de mucho nivel. Un equipo que ha apostado una barbaridad de dinero, el Hapoel, con jugadores como Stoudemire. Un Valencia que lleva muchos años persiguiendo estar en Euroliga y que ha ganado varias veces la Eurocup. Un Lokomotiv Kuban que fue tercero de la Euroliga el año pasado. Y nosotros. Somos equipos que podríamos atacar a muchos de los que están ahora en la Euroliga. Y eso lo sabemos todos. Ha sido bueno para el club volver a estar en una competición ser cabeza de ratón, es una opinión personal. Otras personas no pensarán así. Pero miras ahora, por ejemplo, en la cola de la Euroliga y ves que al Galatasaray que van 2.600 personas. También hay otros sitios donde van 14.000, el abanico es amplio. En este sistema, el que se queda en la cola tiene esta frustación. Los aficionados igual no entienden la dificultad de esta competición.

-¿Sería un desafío volver a la Euroliga estructuralmente?

-Sería un reto, pero tenemos que ser realistas. La Euroliga se ha puesto en unos niveles de inversión y costos importantes. Jugar Euroliga implica tener costes de desplazamientos, un roster y unos costes generales muy importantes. Hay que pagarlo y este club es formal y serio en sus compromisos. Dios quiera que podamos volver, pero tenemos que exponer lo que hay, sin engañarnos. -¿Hay buena sintonía con Joan Plaza?

-Desde el primer momento. Se escriben cosas que no se corresponden a la realidad.

-A veces es él quien expone sus descontentos en público.

-Él todas las semanas habla, en rueda de prensa antes y después, Media Day, entrevistas con medios oficiales... Es normal cuando uno habla mucho. Los puntos de vista pueden discrepar y las relaciones humanas pasan por ciclos, pero en ningún momento hemos estado en mala sintonía.

-Ha expresado que le queda un año y cuatro meses más de contrato.

-No creo que sea el momento de hablar de este asunto. Tenemos unos acuerdos adoptados con el entrenador, desde hace tiempo. Somos respetuosos con lo que firmamos, igual que hasta ahora lo ha sido él. Él tiene unas posibilidades y nosotros otras. ¿Dónde estaremos? Llegará el momento de hablar. Nuestro interés, y él ha expresado lo mismo, es seguir de la mano en esta senda en la que estamos.

-Sólo Pablo Laso lleva más tiempo en un banquillo en la ACB. ¿Cómo ve esa estabilidad?

-Es como todo, según a quién escuches. Personas de este mundillo te dicen que la estabilidad es buena y otras te dicen que los ciclos no se deben alargar. Nosotros asumimos los compromisos que adquirimos. Procuramos ser respetuosos con lo que firmamos. Y con las cláusulas. La relación con el entrenador no es buena, es extraordinaria. La parte profesional la llevamos con seriedad, sin salidas de tono.

-¿Hay una noción de continuidad de jugadores a estas alturas?

-Vamos a ver la situación en la que estamos. Si el presidente te dice que vamos a echar a éste o vamos a fichar al otro... Eso ahora no tiene sentido. Carlos Jiménez está involucrado en ver cómo funciona el mundillo, hace su programación. Cuando llegue el momento oportuno obraremos.

-¿Está contento con la labor de Carlos?

-Totalmente, muy contento.

-¿Qué le supone ver el Carpena como el viernes pasado?

-Tengo que agradecer de corazón a todos los aficionados que han ido al Carpena en estas eliminatorias, nos han llevado en volandas. Dicho eso, para la final está todo el papel vendido. La final es una organización en la que Euroliga como tal tiene mucho que ver, no estamos solos en esta aventura.

-Se ha invertido mucho en Los Guindos. ¿Es cuantificable lo que vale un Alberto Díaz en la plantilla?

-No soy objetivo con él. Le conozco desde que era un niño pequeño que correteaba por estas pistas. Me enorgullezco de haberlo visto desde que empezaba. Siempre me pareció que tenía algo especial. Para nosotros es un orgullo que esté ahí. Ojalá en próximas remesas de jugadores salgan muchos Alberto Díaz, sería un espaldarazo al trabajo que se hace en Los Guindos, que es mucho, constante y sin grandes alharacas y sin grandes fichajes.

-¿Cómo siente ver a dos canteranos en la NBA, con minutos en un equipo de play off?

-Desde nuestra perspectiva es el orgullo del trabajo bien hecho y también algo de amargor por que no estén con nosotros, pero entiendes que el mundo del baloncesto va por ahí. Competir con la NBA es imposible. Con ese mercado cada día más importante y con más dinero, con más potencia y número de jugadores. No sólo van a ir por los grandes jugadores de grandes equipos. Van a ir a por los jugadores de cantera y van a trabajar a otros niveles. No es algo que pasa en Málaga sólo. El Barcelona el año pasado lo ganó casi todo en junior y el mejor jugador, Eric Vilá, se ha ido a la NCAA.

--¿Cómo se lucha contra la NCAA o si viene el Madrid y se lleva a un cadete?

-Lo tengo clarísimo, puedo entender que los chicos se puedan marchar por el modelo de desarrollo en EEUU. Está perfectamente cuadrado lo que es el deporte y la enseñanza. No existe ese modelo aquí, pero con voluntad sí se puede conseguir. Ahí tenemos a Alberto Díaz, que ha terminado su carrera con 23 años y jugando al máximo nivel profesional. Como desarrollo deportivo pongo muy en duda que los chicos que se van a EEUU tengan una evolución mejor de la que se tenga aquí. Me llena de orgullo que Domas triunfe en EEUU, pero la mayoría de lo que aprendió fue aquí, lo tengo muy clarísimo. Hemos visto a otros chavales que se van a la NCAA y que en verano trabajan con nosotros y han crecido físicamente, pero técnicamente no lo han hecho al mismo nivel. En EEUU hay muchísimas universidades. Todo no es Duke o North Carolina.

-Se ha padecido aquí también esa fuga de la que hablaba.

-Todo tiene su casuística. Cada uno tiene su circunstancia. Tal y como se ha puesto el baloncesto, es muy difícil competir con EEUU. Han venido a por Sergio Rodríguez y se lo han llevado. Han venido a por Abrines y se lo han llevado. Y hablamos de Madrid y Barça. Es lo que hay, hay que mentalizarse.

-Hay quien no entendió la supresión del equipo de LEB.

-No lo hacemos por gusto. Esto va por generaciones. Había una generación con los Karahodzic, Viny Okouo, Romaric, Cristian Uta, Mo Soluade... Había dos soluciones, haber tenido un equipo en LEB Plata que se quedaba muy por debajo de lo que necesitaban para su crecimiento. En LEB Oro no había plaza. Optamos por la cesión, lo mismo que hicimos en el desarrollo de Alberto Díaz. Habrá que seguir experimentando, sin menoscabar que se pueda volver a tener un equipo en LEB. Karahodzic está en Serbia, jugando Liga Adriática y la Champions con el Partizan, en unas menos y en otras más. Soluade está en el primero o segundo de la LEB. Romaric en un equipo de ACB. Uta está en la cabeza de la LEB Plata. Los seguimos, hablamos con ellos, nuestro director deportivo se desplaza a verlos, sabemos lo que hacen y cómo lo hacen.

-Volver a tener un equipo en LEB dependerá, entiendo, de la calidad de las próximas generaciones.

-Las generaciones y sus necesidades reales para su crecimiento. Para incorporar chicos de la cantera deben están en condiciones de comerle el terreno a los que están en la primera plantilla, no es ponerlos por ponerlos. Hace falta que sean chicos con un desarrollo físico e intelectual adecuado. Tenemos constancia de que los chavales que salen de nuestra cantera tienen un nivel técnico suficiente, óptimo para jugar en la ACB. Otro tema es el aspecto físico o psicológico, que no se adquiere de un día para otro. Ves el nivel físico del Bayern y el Lokomotiv y un jugador de 17 años sufriría demasiado ahí. Soy el primer interesado, quien me conoce sabe que soy un enamorado de la cantera. Es raro que me puedas preguntar por un jugador, desde preinfantil, que haya pasado o esté en Los Guindos, y no lo conozca. Necesitan su tiempo de maduración, no es terminar junior y ser jugador del primer equipo. En estos últimos años sólo está el caso de Doncic en la ACB. Hay que tener paciencia, un sistema de progresión. No sabemos la edad en la que dan ese paso. Se puede programar todo pero hay un nivel físico y una tensión al máximo nivel que no todos soportan.