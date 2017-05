Joan Plaza es perfeccionista, es una de sus claves para el éxito. No le vale ganar de cualquier manera, siempre busca que sus hombres se acerquen al 100% de su capacidad. Es por ello que, a pesar del triunfo importante en Murcia, el técnico del Unicaja de Málaga no terminó todo lo feliz que le gustaría.

"Con la carga de partidos que llevamos no es fácil jugar contra un equipo que juega con libertad. Muy contento no estoy. Hemos hecho un partido horrible en el rebote, el peor de la temporada", defendía Plaza, que también tuvo achaques para el movimiento de pelota: "No nos hemos pasado bien el balón, ellos defienden bien, meten muchas manos".

Un partido que se hizo eterno, con numerosas faltas y parones, en el que el Unicaja mostró su superioridad a pesar de no realizar un choque a destacar. "Hemos ganado tres cuartos y perdido uno. En el segundo cuarto perdimos 18-6. Creo que hemos hecho mucho para ganar", dijo Plaza.

No cabe duda de que el equipo llegó a Murcia después de un tramo de temporada cargado de choques, la mayoría de ellos vitales para el devenir del equipo, tanto en Liga como Eurocup. No lo pasó por alto Plaza, que recordó que "llevamos mucha tralla de partidos", aunque parece no ser un justificante total para algunas circunstancias acontecidas en el Palacio: "Nunca hemos hecho una defensa del rebote tan mala como la de hoy [por ayer]".

En en lado positivo, la defensa a Campazzo al que "hemos reducido". También a Baron, aunque apareció un Benite "sensacional" para poner en vilo el triunfo malagueño, que tuvo que sobreponerse al empuje de un equipo siempre peligroso: "No se dejan. Fue un partido trabado, brusco, pero es baloncesto".

Así las cosas, Plaza puso el foco en "mejorar y preparar al equipo" porque "igual no lo hemos preparado bien". Y, por supuesto, que el equipo encuentre el equilibrio perfecto para ser tan resolutivo por dentro como por fuera. "Depender sólo de exteriores o interiores te hace estar muerto. Queremos que los grandes lleguen con más insistencia, reboteando, haciendo más cosas. Musli tiene la disculpa de otras semanas fuera", dijo el técnico cajista.