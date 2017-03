Una contrarreloj logística

La percepción es que resulta un tanto precipitada la celebración de esta final de la Eurocup con una semifinal finalizada seis días antes del inicio de la final. Para la preparación y el lucimiento del producto vendría bien algo de tiempo. Logísticamente se vive una contrarreloj para que todo esté a punto. Desde los derechos de televisión, que se espera que se resuelvan en las próximas horas, hasta la cantidad de entradas que tendrá cada club como visitante.

El Unicaja, por ejemplo, no ha podido organizar aún un viaje para los aficionados a Valencia porque no sabe exactamente qué cantidad de entradas tendrá para sus seguidores en La Fonteta. Tiene alternativas, pero trabaja con el tiempo justo para encontrar opciones. Igual a la inversa. El equipo valenciano anunciaba ayer, por cierto, que no cobrará a sus abonados las entradas del primer y del hipotético tercer partido de la final. Y hasta el próximo lunes, un día antes del partido, no pondrá a la venta las entradas que no cubren los abonados del club. Al menos, para desplazarse a Valencia sí hay buenas alternativas por avión y por AVE para aquellos seguidores que puedan acceder a una entrada.

El club cajista también planea actividades para el primer partido y contra el Carpena pero algunas de las ideas que se habían tenido no han podido ejecutarse por la falta de tiempo material por la inminencia del comienzo. La vorágine se acelerará desde mañana.