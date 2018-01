La cruz de los finales

La sensación es que el Unicaja pierde muchos partidos en finales ajustados. Se ahondó en ella cuando se cayó ante el Baskonia este jueves en un Carpena con menos candela de la que se esperaba. Acudiendo a los números, las cifras no lo desmienten aunque tampoco son categóricas. En esta temporada, el equipo malagueño ha jugado 38 encuentros oficiales. 15 de ellos se han resuelto en un margen de cinco puntos o menos, a favor o en contra. Y sale perdiendo el conjunto de Joan Plaza fijando ese baremo en el que se decide un duelo por dos canastas.

En 10 de esos 15 partidos ha perdido el equipo malagueño, ganó en cinco. Si el porcentaje se fijara en torno al 50% serían dos o tres victorias más en el casillero. Un margen apreciable con la igualdad que reina tanto en la Euroliga como en la Liga Endesa. La frontera de estar en el play off o no de la primera o de ser cabeza de serie en la Copa del Rey o instalarse entre los cuatro mejores en la segunda. No digamos ya si el porcentaje fuera inverso, si se ganaran dos de cada tres y no uno de cada tres.

19-20Balance. Los encuentros oficiales que ha jugado el equipo en esta temporada

Afinando, esos 15 partidos se desglosan en las tres competiciones en las que, hasta ahora, ha estado inmerso el equipo. La primera fue en la semifinal de la Supercopa, que se perdió con el Valencia. En la Euroliga, 10 de los 20 partidos jugados se han resuelto por ese margen de cinco puntos de distancia. Reina la igualdad en la mejor competición fuera de la NBA y se nota en las cifras. El Unicaja ganó cuatro (al Efes en Estambul y en casa al Fenerbahce, al Madrid y al Armani Milán) y perdió seis (en casa ante el Bamberg, Zalgiris, Valencia y Baskonia y en El Pireo y Kaunas). De esas derrotas, las tres últimas fueron sólo por dos puntos, todas ya en este mes de enero, lo que alimenta la frustración. Los tiros libres de Green con el Valencia, aquella jugada de McCallum que pudo llevara a la prórroga en el Zalgirio Arena y la canasta de Timma del jueves.

En la Liga Endesa han sido cuatro partidos los decididos por el margen de cinco puntos. Derrotas ante Baskonia en casa y en Tenerife y Bilbao y victoria ante el Barcelona, en ese partido en el Palau en el que se ganaba por 23 puntos en el último cuarto y Pressey tuvo el triple para empatar.

Así, pues, el Unicaja tiene balance equilibrado ahora mismo en la temporada (19-20). De esas 20 derrotas, 10 han sido por cinco puntos o menos, cinco por entre seis y 10; tres por entre 11 y 15 puntos y dos por más de 30 puntos, las infaustas de Madrid y Valencia. La tendencia es cada vez ganar más y que las derrotas sean por cada vez menos puntos. Ahora el reto es que aumente el porcentaje de partidos ganados en finales igualados.