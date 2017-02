Con los cuartos atados y a la espera del 'coco'

El Unicaja no falló y estará en el Top 8 de esta Eurocup. Tras la victoria del Valencia Básket del martes ante el Cedevita, el equipo estaba ante la necesidad de derrotar al Alba Berlín para colarse en la siguiente fase. Y lo hizo. Lo único que queda es conocer a su próximo rival: Bayern de Múnich o el Khimki.

Todo queda emplazado para la última jornada del Top 16, donde ambos conjuntos se enfrentan para definir quién será el líder del grupo G y, por tanto, tendrá que vérselas con el Unicaja. Quien más papeletas tiene es el Bayern, que sigue invicto con cinco victorias después de derrotar al Ratiopharm Ulm por 101-98 en la prórroga. Para que el Khimki acabase esta fase como líder necesitaría ganar por más de 16 puntos. El partido será el próximo miércoles 8 a las 17:30 en Moscú.

Joan Plaza no se pidió pareja de baile para cuartos. "Lo que prefiero es llegar bien, sin lesionados y con buenas sensaciones. Llegar con sensaciones de que lo estamos haciendo mejor. Ambos tienen un nivel de peligrosidad distinto, el Bayern ha fichado bien y han mejorado la rotación. Son dos equipos complejos y la cosa es hacer que mi equipo vaya allí en las mejores condiciones", afirmaba el técnico en sala de prensa. Prefiere dedicar los próximos compromisos para mejorar: "Cuando llega febrero y la Copa, todo el mundo sabe que hay que salir de la zona de confort y plasmar lo que llevas haciendo todo el año. Y la mejor forma es haciendo un plus. Ya no se gana tanto en entrenamientos como en partidos. El Herbalife va a ser un rival muy duro, qué decir del Real Madrid, y ante el Cedevita vamos a ganar ese partido y a compensar muchos problemas como el juego interior y exterior. Compensando eso estará bien".

Así, el preparador cajista insistió en que es momento de ponerse las pilas: "Los jugadores tienen que acostumbrarse a este nivel de agresividad. Ya son eliminatorias y nadie va a regalar nada. Va a ser difícil en tu pista y duro estar fuera, pero vamos en la línea adecuada. Tenemos al Cedevita y la Copa del Rey y luego tiempo para preparar el play off. Satisfecho en líneas generales, aunque con cosas que mejorar".

Sólo queda esperar y cuajar un buen partido ante el Cedevita, aunque el factor cancha está prácticamente perdido contra cualquiera de los posibles rivales. El Top 8 se disputará con partidos al mejor de tres entre el 28 de febrero y el 8 de marzo. Bayern de Múnich, contra el que ya se perdieron los dos partidos de Regular Season o Khimki son los dos difíciles viajes entre los que se debate el Unicaja.