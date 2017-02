Real Madrid, Barcelona y dos veces Bayern son los cuatro próximos encuentros programados para el Unicaja. Si se derrota a los azulgranas en los cuartos de final de la Copa del Rey dentro de una semana se alteraría el calendario, pero son partidos que empiezan a marcar la temporada. No hay que olvidar que el examen final es el play off, pero antes hay pruebas que permiten adecentar el año y evitar jugarse todo a una carta.

El Unicaja llega a una semana grande con dudas, el octavo de ocho en la parrilla de salida de la fase decisiva de la Eurocup. Y sin un patrón de solidez que garantice competitividad. Se ha perdido el rebote y la defensa, señas de identidad del primer trienio de Plaza, a cambio de más poderío ofensivo. Que existe, pero empieza a haber partidos que hay que ganar con 70 puntos. Y el equipo no lo hace porque no es sólido atrás. El mensaje de Joan Plaza tras perder en Zagreb y tras conocer que se mediría al Bayern era que el rival era "favorito completamente". Seguramente buscaba quitar presión a sus jugadores y trasladársela al equipo bávaro. Pero no es estimulante. No se trata de vender humo, pero el Bayern debe ser un rival peleable.

Confiar en el Unicaja en los importantes meses de febrero y marzo, donde se ponen en juego dos títulos, se ha convertido en una cuestión de fe. No se piden los títulos, pero sí competir con los mejores. Y cuesta ser optimistas con las últimas señales. El equipo no es mejor en febrero que en noviembre. Falta energía, dureza, convicción. Es el diagnóstico de los últimos partidos. La mejor secuencia llegó cuando faltó Nedovic. Algo no funciona cuando el equipo ganó más (9-4 en su ausencia) sin el mejor jugador. Seguramente se cuadraron mejor las rotaciones y aumentó la confianza general. Plaza amaga con cortar el minutaje de algunos jugadores, especialmente un Lafayette doliente. Pero aún no le retiró toda la confianza.

"Todos los jugadores trabajan todos los días", defiende el secretario técnico cajista, Carlos Jiménez: "Estamos satisfechos con su actitud y su trabajo diario, pero las cosas pueden salir mejor o peor. Es un equipo amplio, con muchas rotaciones, donde no todo el mundo tiene el protagonismo que quisiera. Pero en eso estamos, en gestionar esos rendimientos y personalidades". Jiménez asegura que "no nos hemos planteado cambios, aunque siempre puede haber problemas de lesiones. ¿Por rendimiento? A día de hoy estamos satisfechos con lo que tenemos".

"La sensación es que en la Eurocup no se ha visto todo el potencial del equipo, ésa es nuestra ilusión", prosigue su análisis Jiménez: "Más allá del dato estadístico de que seamos el octavo de los que pasamos, no creo que tenga más importancia. Pensaremos en sacar un partido fuera y ya está. Febrero es un mes importante, está la Copa, comienza el Top 8 y el equipo debe ir acercándose a un buen nivel para el tramo importante que viene. Al partido del Cedevita tampoco hay que darle mayor importancia. Podíamos haber sacado mucho más provecho del día, haber involucrado a más jugadores, más rotaciones... Pero ya pasó y a pensar en el partido del domingo y en lo que viene".

Sobre el rival en cuartos de final en la Eurocup, el Bayern, Jiménez dice que "evidentemente es complicado. Además de tener el factor cancha en contra hay dos resultados negativos en la fase previa. Aunque en los dos hubo relativas opciones de ganar, fueron competidos. No son malas las sensaciones. Cuando llegue el cruce seguramente estemos en otro momento de la temporada. Es un equipo con una plantilla compensada, larga, con muchas rotaciones. Pero es un reto ilusionante, nos quedan semanas para llegar al partido, hay otras dos competiciones por el camino".

Pasado el ecuador de la temporada, Plaza diagnostica que su equipo está al 80% de su potencial. La duda de si ese 20% le hará ser sólido para normalizar grandes victorias de la temporada, como los partidos ante Barcelona, Baskonia y, vista con perspectiva, en Tenerife. El Unicaja ha ganado los dos duelos en casa ante los otros equipos de Euroliga de la Liga Endesa. Ahora viene el Madrid, enrachado con 11 victorias, la última ayer en Kazán. El Carpena estará lleno y Jiménez recuerda que hay que ofrecer unos mínimos a la afición. "Hay mucho que ganar, a nivel de sensaciones, más allá del resultado. nuestra gente nos va a pedir esfuerzo y competición. Y ése debe ser nuestro objetivo", dice el capitán de la selección española campeona del mundo: "Sabemos que ante un equipo como el Madrid, líder de Euroliga y ACB, tienes que hacer tu máximo y conseguir que ellos no hagan un partido completo. Para poder llegar a esa situación, nuestras posibilidades pasan por tener energía. Es una buena noticia que se llene el pabellón, que la gente esté con nosotros y que se vea un buen espectáculo".

Energía, una sensación que no desprende el Unicaja en las últimas semanas. Se ven caras taciturnas. Todo puede cambiar con una victoria, nunca se sabe dónde se esconde la confianza. Una victoria ante el Madrid vale un quintal.