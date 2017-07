Una cuestión de paciencia

El fichaje de Marcelinho Huertas por el Baskonia trastocó los planes del Unicaja. El acuerdo entre el club y el jugador era total, y solo la intromisión a última hora del equipo vasco frustró el fichaje del base carioca. Así, el Unicaja sigue rastreando el mercado en busca de un jugador que acompañe a Alberto Díaz y Mo Soluade en la dirección de juego del equipo entrenado por Joan Plaza.

Quinn Cook es el mejor colocado para ser la pieza exterior en el puzzle del Unicaja. El estadounidense fue cortado el martes por los New Orleans Pelicans y busca un acomodo. Aunque no se descarta que ninguna franquicia estadounidense lo reclame, la opción de jugar en Europa está abierta para el base, y el Unicaja está dispuesto a apostar por él. Es un jugador que ya ha jugado en la mejor liga del mundo, aunque intermitentemente la pasada campaña, y fue elegido novato del año 2016 y MVP del All Star 2017 de la G League, la liga de desarrollo de Estados Unidos.

Aunque desde la directiva del Unicaja se han levantado algunas voces acerca de la idoneidad de mantener la paciencia y esperar a los últimos descartes de las plantillas de la NBA. Recuerdan, por ejemplo, el caso del verano pasado con Shane Larkin. El Baskonia buscaba un base que aumentase la calidad de su equipo. Tras perder a Darius Adams -rumbo a China- y a Mike James -con destino al Panathinaikos-, el conjunto vitoriano había fichado a Rafa Luz y Rodrigue Beaubois, aunque este último acabó jugando como escolta. El 10 de agosto, los alaveses dieron un golpe sobre la mesa fichando a Larkin, cortado por los Brooklyn Nets. El resultado es conocido por todos. Acabó como uno de los mejores bases de la pasada Euroliga, y este verano se comprometió con los Boston Celtics. En el Unicaja esperan que pase algo parecido este verano.

Pero Joan Plaza no quiere esperar. El entrenador catalán quiere que el jugador que se incorpore empiece a trabajar desde el comienzo de la pretemporada con el equipo, que empezará a trabajar el 16 de agosto. Plaza prefiere que el base empiece a trabajar con sus nuevos compañeros desde el inicio y aprenda los sistemas de juego, con el fin de que llegue al inicio de la temporada oficial adaptado al equipo. Aunque conoce las posibilidades que pueden abrirse en las próximas semanas, el preparador no quiere dejar un puesto tan importante en la plantilla para tan tarde. La temporada es muy larga, con la Liga Endesa, la Euroliga, y las posibles participaciones en fases por el título de las dos competiciones, además de la Copa del Rey y la Supercopa, por lo que acertar con el cerebro es fundamental. Quinn Cook parece una opción interesante para el Unicaja, pero habrá que esperar. El puesto de base sigue siendo una cuestión de paciencia.