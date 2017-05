Un debut para la historia

Ni el seguidor más enfervorizado de Christian Eyenga podía augurar una actuación tan espectacular del congoleño, ayer, en su primer partido con el Unicaja. En un play off, nada menos. Cierto es que sus 21 puntos (8/15 en tiros de campo) no serán una constante porque nunca lo han sido en su carrera. De hecho, su tope en ACB estaba en 13, ocho menos de los que hizo ayer. El congoleño conectó con la grada, a la que levantó desde el primer balón que tocó, aportando tranquilidad tras la lesión de Waczynski.

Su puesta en escena fue una absoluta declaración de intenciones. Partió en el banquillo, lógico, y pisó pista a menos de tres minutos para cerrar el primer cuarto. Y, para el asombro de todos, lo primero que hizo el alero fue colgarse del aro con un mate espectacular. Con ímpetu, ganas y tirando de un físico hecho para el baloncesto. No tendrá la fantasía de otros, pero su fuerza servirá para apuntalar al Unicaja hasta el final de temporada.

Ese mate ayudó a Eyenga a templar sus nervios y empezar a ver aro. Lanzó de tres, erró, pero recuperó el balón para sacar canasta y adicional con la zurda, en un buen gesto. En un abrir y cerrar de ojos, el bueno de Eyenga estaba ya en cinco puntos, que sirvieron para paliar la desventaja en los primeros minutos.

Las buenas prestaciones del ex del Varese obligaron a Plaza a mantenerlo en pista, toda vez que Dani Díez se cargó rápidamente con dos faltas personales. A Eyenga se le vio activo en defensa desde el inicio, tratando de frenar el arsenal exterior del Iberostar. Aunque también pegándose en la zona con jugadores más altos que él. A esto vino Eyenga, a chocarse con el que haga falta para sumar un punto más a lo que ya hay en el vestuario.

No se privó de nada Eyenga, que por momentos parecía mucho más jugador exterior de lo que realmente es. Se llevó una chapa de Niang y lanzó al hierro más de un tiro de larga distancia antes de marcharse al banco. Lo devolvió a pista Plaza para las últimas defensas, motivado por las faltas de varios de sus hombres. En ese minuto escaso, Eyenga subió su séptimo punto con un tiro de media distancia.

Se pasó casi todo el tercer cuarto sentado, pero lo que se guardó para el último fue para caer rendido a sus pies. Las metió de todos los colores: desde fuera, sacando la falta personal o con un par de ganchos. Hasta 14 puntos sumó en los últimos diez minutos, en una demostración de cualidades excelsa. Por momentos, el congoleño tuvo ese poder abusivo que se suele ver al otro lado del charco. Quién lo iba a decir, pero el Unicaja pasó muchos minutos a lomos de Eyenga, que mereció cada uno de los aplausos que se llevó de su nuevo público.

Más que merecida la ovación final, después de que Eyenga aderezara su actuación aportando en el rebote o salvando posesiones para el equipo, con el alma por bandera. Una performance de muchísimos quilates en su debut, que el propio Eyenga analizaba tras el encuentro. "Ha sido un debut soñado. Quiza fue algo de suerte (risas). Sólo hice lo que me dijo el entrenador, jugar con mucha energía y dar al equipo lo que necesitaba. He metido puntos y ayudado en el rebote y defensa, que es lo que me pedía", analizaba.

Al congoleño se le presenta una oportunidad grandísima en Málaga. "Para mí jugar en el Unicaja es algo muy grande, jugar delante de esta gente. Es enorme. Sabía al lugar al que venía, me gusta ver un pabellón lleno, con buena atmósfera. Venir a Málaga es un regalo", aseguró.

Por último, Eyenga habló de su rival en esta primera eliminatoria por el título: "Es un equipazo, un equipo muy bueno. Pero sólo hemos ganado un partido, tenemos que intentar rematar allí, no estamos aún en semifinales".