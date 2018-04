Laso: "En el cara o cruz decidimos bien"

El Real Madrid cerró una semana redonda en el Carpena, con su segundo triunfo sobre la bocina. Un triunfo que le permite seguir viviendo en la particular atalaya que construyó hace varios meses en la ACB.

"Felicitar al equipo por la victoria, fue un gran partido de baloncesto, grandes jugadores jugando a un gran nivel. Muchísima igualdad, hicimos un primer tiempo muy bueno, con sensación de dominio, pero apareció Nedovic. Nuestro inicio de tercer cuarto fue bueno, pero si te quedas solo fallas no da esa sensación. Luego fuimos constantes y conseguimos una victoria en el último momento muy trabajada", se congratuló Pablo Laso, que piensa que los parciales no decantaron la balanza: "Todo el partido fue un poco así, no creo que fueran definitivos en el marcador porque se llegó a la última jugada, que era lo que se preveía".

Hizo hincapié en el buen sabor de boca que dejó el triunfo. "Dos partidos con finales igualados, valoro mucho el trabajo de los chicos. Se puede jugar más o menos brillante, pero nadie ha dejado de trabajar. En el cara o cruz decidimos bien y nos llevamos dos victorias trabajadas. Sabíamos que era un partido muy complicado y quiero darle mucho mérito a los chicos por estar concentrados contando las bajas que teníamos".