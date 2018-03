La decisión para fichar, en función de la inversión

La búsqueda de un refuerzo para paliar la ausencia de Giorgi Shermadini sigue su curso. El contacto entre la presidencia, la secretaría técnica y el entrenador es continuo. "Tenéis experiencia, sabéis como hacemos las cosas. No vamos a traer el primero que nos ofrezcan y no podemos traer al que queramos", explicaba ayer en la sala de prensa del Carpena Joan Plaza: "No queremos a nadie que nos altere el orden que tenemos, no queremos traer a alguien que revolucione, sí queremos a alguien que sea sensato. Es muy difícil porque no hay una horquilla muy ancha, jugadores que incluso han salido son inaccesibles. Ojalá estuviera esta noche [por ayer] o mañana aquí porque nos jugamos cosas muy importantes, pero somos cautos".

La realidad es que los jugadores que gustan de momento exigen un pago de cláusula para la salida en sus clubes. Y los que juegan poco en equipos de élite dependen de la voluntad de estos de cederlos para el tramo final de temporada.

Plaza pide a alguien que "no altere el orden que tenemos, que no revolucione"

En China, por ejemplo, hay nombres interesantes como Bourousis y el lituano Motiejunas. Pero en el país asiático se pagan grandes cantidades de dinero y ya negocian para continuar. No van a arriesgarse a una lesión en Europa para chafar su alto contrato.

El club se plantea qué desembolso acometer, si un jugador de más nivel que pueda alterar el ecosistema del equipo como punto negativo pero que dé un punto extra de talento y energía cuando se flaquee u otro de complemento que pueda echar una mano sin mayores pretensiones, que dé solvencia. Evidentemente, la escala salarial cambia en un caso u otro. Se dejó un remanente de Dejan Musli cuando se marchó al Bamberg que está ahí para el cable ahora, en previsión de ello no se fichó entonces.