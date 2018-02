Dos decisiones polémicas

Lo dejó claro Carlos Suárez tras el partido. "Lo he visto y lo he oído", dijo el capitán sobre la clara falta de Taylor a Nedovic en la última posesión del choque. De hecho, el de Aranjuez tuvo que parar al serbio, que se encaminaba a reprocharle la acción a los colegiados. No obstante, eximió el ala-pívot de premeditación Martín Bertrán, el más cercano a la jugada.

Cuando el escolta penetraba para buscar una canasta que comprimiese el marcador, el sueco le golpeó la muñeca derecha, forzando que perdiera el balón clave para nivelar la contienda. Aunque no se quiso transmitir de forma pública quedó malestar por la actuación, que penalizó en jugadas clave. Como en el empujón de Tavares a Suárez en un rebote clave que capturó Rudy. No se justifica en ellos el peso de la derrota, pero sí podría haberse agarrado el Unicaja al último gancho para derrocar al Real Madrid.