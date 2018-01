Acabó el enero competitivo para el Unicaja, que cogió un trampolín en los primeros días del nuevo año. Sobre todo en ACB, donde se impulsó hasta recuperar una selecta plaza que se resistía desde hace varios meses. Los de Joan Plaza encadenaron cinco triunfos que le colocan como cabeza de serie, uno de los grandes retos cuando mayo haga acto de presencia.

84 días después desandó varios pasos para posarse sobre el cuarto lugar. Lo perdió el 5 de noviembre tras caer en el Carpena en ACB ante el Baskonia y lo recuperó el sábado tras caer dos días ante de los Pedro Martínez, pero en Euroliga. No se vislumbraba un ascenso así tras el patinazo en Miribilla, aunque el equipo mostró madurez y enhebró el descosido.

6-4Balance. La hoja de resultados del equipo en el mes de enero, sin derrotas en la Liga Endesa

Se mostró fiable en casa -es básico para poder abrazar los objetivos- y pescó en la carretera, que era una de las grandes asignaturas pendientes. En este intervalo ganó el mismo número de encuentros fuera (2) que lo que había hecho en los meses precedentes. Además, suponía una de las taras tras caer en Andorra, San Sebastián, Tenerife y Bilbao. El triunfo del Palau da prestigio -además de por ser el segundo en 15 días- y el de Burgos evidencia la mentalidad idónea para rendir ante rivales de diferentes niveles.

En el Carpena doblaron la rodilla Valencia, Obradoiro y Gran Canaria, todos entre los 8 mejores antes de visitar Málaga. Una racha que acercó la Copa cuando menos margen de error existía.

No ha tenido esta mejoría en Liga Endesa continuidad en la Euroliga, donde el play off se tornaba en accesible, lo que ya es un éxito per se. Otro quinteto de compromisos que se liberaron con balance casi inverso. Resulta curioso, pero la única victoria la cosechó ante el rival de más calibre con el que batalló, el Real Madrid. El resto, tropiezos. Con un denominador común, la mayoría resueltos en una orquilla de dos puntos. Valencia Básket, Zalgiris y Baskonia llenaron el zurrón por esas diferencias, que ahora coartan al Unicaja de poder asentarse en torno a objetivos más ambiciosos. También contabilizó el traspié de Milán, donde se escogió el trayecto inapropiado para salir vivo del Mediolanum. Así, la entrada al top 8 está a tres saltos, con el Khimki -junto con el Maccabi es el que está en la cornisa- a la vuelta de la esquina. Como contrapartida se acercaron más los perseguidores, que le pisan los talones a los de Plaza.

Quemada la jornada 18 de la ACB está el Unicaja donde ansía estar cuando eche el telón la 34. Al primer nivel europeo se vuelve por la competición doméstica, donde hay que ser el mejor equipo sin licencia A. Tener el factor pista en play off parece la opción menos compleja. De momento, en liga regular está a un triunfo de cazar a Valencia, que en Santiago traqueteó. Un enero de contrastes, aunque provechoso.