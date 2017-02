Uno de esos días

Ha querido el calendario que el mes de febrero fuese uno de los más exigentes e importantes de la temporada para el Unicaja. Acostumbra a serlo, pero no sólo queda el mal trago de la Copa. Esta vez hay una minúscula ventana para sacar verdadero provecho a estos 28 días y esta se encuentra en el Audi Dome de Múnich. Allí espera el Bayern (20:00, Andalucía TV). Allí espera otra vez Djordjevic en estos cuartos de final de Eurocup que incluyen cierto gusto a revancha.

Será la tercera vez que estos dos equipos se vean las caras. Ya pasó el Unicaja por el Audi Dome y ya pisó el Bayern el Carpena hace unos tres meses. Fue en la Regular Season, cuando el equipo daba sus primeros pasos en la temporada. Ahí había aún mucho margen de mejora y faltaba una pieza tan importante como la de Nedovic. Aunque en Vitoria se rompió la estadística, esta decía que cuando el serbio anota 16 puntos o más es sinónimo de triunfo. Hizo 16 contra el Barcelona, pero se opuso a ese balance positivo de 17-3 que cargan los de Plaza cuando anotan 80 puntos o más. Sasha Djordjevic tenía sólo buenas palabras para su pupilo en la selección balcánica y reconocía que su ausencia pudo ser entonces un condicionante para el cuadro malagueño. Desde luego, los datos indican que por sus manos pasan las grandes actuaciones. Y es lo que se espera de un jugador convertido en referente y llamado a cosas grandes en su carrera. Sólo queda ese pero en el Buesa Arena.

Hay muchas ganas en el equipo de dar la vuelta a ese 2-0 que pesa del lado alemán. También, por qué no, de comerle terreno a un Djordjevic que se apunta un reciente 4-0 si se recuerdan los envites ante el Panathinaikos. Para empezar a darle forma está este primer partido que apunta a duro. Porque el Bayern es, con las estadísticas en la mano, el mejor equipo de la Eurocup junto al Valencia Básket. 12-2 tras 14 partidos para los alemanes, por 13-1 del equipo taronja, y son los únicos imbatidos del Top 16. Además de las nuevas caras, donde más allá de la ausencia de lesiones se cuenta el apuntalamiento de las zonas con Zirbes y Omic, entra el escenario. Nada que ver aquella primera ronda con lo que hoy entra en juego. Porque hoy es uno de esos días. De los grandes. De los que no atienden a errores. No cabe tener un mal día, sino el mejor del año. Juega mucho la motivación y juega mucho la fortaleza mental.

En esa tesitura, el Unicaja tiene ante sí una auténtica prueba de forma. Se ha insistido mucho desde el seno del club en el deseo de pasar página. La pronta eliminación copera, a pesar de ser ante un Barcelona, escoció. Se perdonó a la peor versión culé de la década tras una primera parte en la que se sacó a relucir todo lo bueno que tiene este equipo. Cosas que se verían ante el Real Madrid, pero aquella ocasión en el Carpena no se indultó porque no hubo tiempo para ello. En Vitoria, sin embargo, reapareció la condena del tercer cuarto. Y no, en el Audi Dome no hay lugar para ella.

Esto es a tres partidos y los errores se pagan caros. Se espera la mejor versión del Unicaja para creer en una temporada que depende en buena parte de estas dos semanas. En uno de esos días grandes, es la oportunidad de dejar la eliminatoria en buen lugar antes de que llegue al Carpena.