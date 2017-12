Desde la marcha de Dejan Musli, consumada hace unas semanas, el Unicaja tiene una partida económica liberada que le permite salir al mercado. No es una obligación, se ha esperado a la evolución del equipo antes de decidir. La atención a posibles refuerzos es permanente desde la secretaría técnica. Públicamente, Joan Plaza ha reconocido que se busca. "No queremos jugadores que vengan a distorsionar, queremos jugadores que vengan a complementar y eso no es fácil, estamos en la línea de no fichar por fichar", decía el técnico.

La reducción de la rotación actual del equipo, un proceso que Joan Plaza suele emprender en el último tercio de la competición pero que este año ha tenido que adelatar en vista de que el equipo no terminaba de arrancar, dificulta ahora mismo el encaje de un jugador más. En la práctica, en cada partido está empleando a 10 jugadores. Viny y Soluade no actúan o lo hacen testimonialmente, si bien el pívot congoleño ha tenido algún minuto en los últimos partidos sin que el encuentro estuviera decidido. Y Dani Díez y Milosavljevic han ido alternando descansos en la posición de alero en vista de que Waczynski se está consolidando como uno de los anotadores más fiables del equipo. En esa tesitura, la llegada de un fichaje alteraría ese ecosistema favorable con el que se han ganado cuatro de los últimos cinco partidos. Sólo se perdió en Tenerife y en unas circunstancias complicadas. Augustine y Nedovic, los dos jugadores más importantes en el equipo a día de hoy, jugaron tras una noche de vómitos e indigestión y con una distensión que amenazaba rotura, respectivamente.

Con el repunte de Alberto Díaz, la llegada de un base podría darle la puntilla a un McCallum en el que Plaza no ha perdido la fe. En ese díficil encuadre, se sigue en el mercado aunque con la tranquilidad que da ir sumando victorias. Pero con la mente abierta para encontrar soluciones.