La "difícil" etapa de Markovic en Málaga

El ex cajista Stefan Markovic habló en Serbia sobre su paso por Málaga. Habló de una etapa "difícil", particularmente tras la fractura de tibia que lo mantuvo cinco meses fuera de la pista. "Durante la lesión hubo un montón de problemas. Cuando comencé con la recuperación surgieron complicaciones, no me recuperé en los plazos que se esperaban", apuntó el base que actualmente milita en el Zenit de San Petersburgo en el portal Mozzart Sport.

"No quiero pensar en quién tiene la culpa, sobre todo porque tuve con el entrenador y con el club una gran cantidad de problemas. Fue un periodo muy difícil para mí", añadió Markovic en una entrevista donde trataba amplitud de temas. "Estuve esperando el momento para venir a su casa y empezar a recuperarme adecuadamente y estar listo para el equipo nacional. Cuando todo acabó, literalmente, me senté en el coche y me fui de Málaga y comencé el proceso de recuperación con mi gran amigo, Todor Galic. Hubo muchos momentos difíciles, pero no soy un tipo que se lamente", concluyó.