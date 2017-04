"Era difícil tras tres meses a un ritmo alto"

El Unicaja cerró su cuarto partido en diez días con una victoria sobria. Sentenció al Manresa, peleón y capaz de apretar durante la primera mitad y en momentos del tercer cuarto. Hay tiempo ahora para descansar, once días hasta visitar al Baskonia. En esas condiciones, Joan Plaza manifestó su contento por el triunfo "complicado" después de llevar "tres meses de un ritmo altísimo, sin contemporizar ningún partido, sin relajarnos".

El técnico catalán valoró positivamente el carácter de su rival, al que definió como "un gran equipo, de grandes jugadores, que venía aquí sin nada que perder". Exigente con los errores de su equipo, Plaza dejó un balance algo irregular: "Nos pasamos bien el balón, pero luego estuvimos muy mal en el rebote defensivo, mientras que los porcentajes más o menos decentes. Ha habido un poco de todo. Dentro de la exigencia de un partido intersemanal estoy parcialmente satisfecho y vamos a ver cómo somos capaces de descansar y reponernos para ese tramo final con partidos muy difíciles antes del play off final".

Sin anotar, Alberto Díaz volvió a dejar un buen despliegue de trabajo. Hizo 3 faltas, alguna discutible. Quizá de esas que a otros jugadores de mayor entidad no se pitan. A ese "respeto" se refirió Joan Plaza, quien aprovechó para seguir alabando a su pupilo: "Alberto se irá ganando el respeto. Es un chico que ha entrado en tromba en la ACB y con un rango alto: MVP, malagueño, pelirrojo y no sé qué más pegas se le pueden encontrar. Y ahora que si Alberto selección, cantan. Todo se pondrá en su sitio, es un tipo fenomenal, los árbitros lo saben. Alberto tiene muchas más cosas que defensa y por suerte nos ayuda en muchos campos. Eso no nos preocupa aunque puede desquiciarlo a él, a nosotros y compañeros. Pero como todo jugador que acabará siendo importante a nivel nacional estoy seguro de que tendrá ese respeto del que hablamos".

Las exigencias del calendario, cuanto menos descompensado, hacen que el Unicaja jugase cuatro partidos en diez días y ahora tenga 11 hasta otros tres seguidos. "La ACB, la FIBA, la Euroliga, la Eurocup... Por el bien de todos deberíamos hacer una sentada", reclama Joan Plaza, quien cree que "debe emerger la figura de un líder que aunara los criterios de todas esas competiciones". Más, pensando en el curso próximo: "Con las ventanas FIBA, la Euroliga, la ACB... estamos haciendo un mal favor y lo digo de corazón". Se mojó respecto a la Liga de 17 y afirma ver conveniente "que fueran 14 a pesar de ir en contra de mi profesión". Por ahora, a descansar. "El club nos ha sacado unos billetes para irnos a Honolulu", bromeaba. Ya habrá tiempo.