Todo empezó en Benahavís

En la intendencia de la selección española que ha sorprendido por sus prestaciones en estas ventanas ha habido dos piezas del Unicaja, Paco Aurioles y Enri Salinas. Ha sido un equipo que ha contagiado entusiasmo, dignidad y compromiso. Sin el nivel baloncestístico de la gran selección de la NBA y los jugadores de Euroliga pero con una identidad forjada en tiempo récord tras un concienzudo plan. El técnico del equipo junior y el preparador físico de la cantera trabajaron con Sergio Scariolo en la época dorada del Unicaja. Y el bresciano de Marbella recurrió a ellos para estos partidos ante Montenegro y Eslovenia, en los que había una "emergencia nacional", como definió Garbajosa. También al doctor malagueño Carlos Salas, durante una década en el club.

Aurioles y Salinas, que ayer por la tarde ya trabajaban en Los Guindos, regresan entusiasmados tras la experiencia y desvelan algunas claves de por qué ha funcionado tan bien un grupo creado en poco tiempo. "Sergio preparó la concentración de Benahavís para exponer la idea de juego de este equipo, la defensa, con parte de los jugadores y los técnicos que iban a trabajar", explicaba Paco Aurioles: "Ha seleccionado mucho el tipo de jugador que quería. Le he visto alucinado de cómo el grupo había entrenado en Guadalajara, de cómo se iba fraguando. Por ejemplo, los cuatro que se han quedado fuera en los dos partidos han hecho grupo y han entrenado a un nivel altísimo".

Simplificar y depurar el mensaje más la actitud entusiasta del jóvenes y veteranos, la clave

"En otras selecciones los que ahora jugaban las ventanas estuvieron en el grupo de trabajo como invitados en verano, pero no se le dio la importancia de aquí, se creó un grupo de trabajo específico para ellos", recordaba Aurioles sobre la semana de estancia veraniega en Málaga: "Sergio se adelantó en la preparación mental, para organizar el trabajo y darle sencillez desarrollándolo en una semana".

"El punto de partida físico es Benahavís, pero Sergio lo tenía desde mucho antes en la cabeza. Allí empezó a concretarse lo que ya pensaba desde tiempo atrás, con seguimiento detallado de jugadores que seguramente no entrarían en planes habituales. Trabajó a largo plazo, tenía la certeza de que esto iba a pasar. Me sorprendía su tranquilidad, cuando a dos semanas no se sabía con qué jugadores contar por todos los frentes abiertos. Ya tenía asumido desde un año atrás que iba a entrenar con estos jugadores", prosigue Aurioles, que cuenta cómo se aceleró el trabajo en el tramo final: "El playbook ofensivo y defensivo se le envía a los jugadores cuando se conocen los convocados. Se concretaban las ideas de Benahavís. Había un núcleo duro de jugadores para tener algo que trasladar a los demás de los métodos de entrenamientos. Han sido buenos transmisores. Lo han hecho increíble. Albert Oliver no ha destacado tanto en los partidos como lo ha hecho en los entrenamientos".

Ha sorprendido en el funcionamiento de la selección la generosidad y la circulación de balón de un equipo que nunca había jugado junta. "Había ideas en las reuniones de técnicos por videoconferencia, hicimos dos en las semanas previas. Desde Benahavís había una idea clara. Había unos movimientos establecidos, la defensa era más parecida a lo que se había trabajado en Benahavís y en el Eurobásket. En ataque hasta que no vimos la lista final no se ha simplificado", continúa Paco Aurioles, que ejemplifica cómo se trabajó en esta dirección según las características de los jugadores: "De partida había movimientos para un tres como Beirán en el poste bajo, desde donde es capaz de crear o anotar. Que no esté Aguilar pues ha limitado el pick and pop para tirar, lo hemos mantenido para hacer el mano a mano después con los cuatros y los exteriores. Se han eliminado algunos movimientos con las ausencias y esa concreción ha ayudado a cómo emparejar los jugadores. Por ejemplo, los triples de Vidal desde las esquinas no eran jugadas creadas específicamente para él como hace el Madrid con Carroll tras un bloqueo directo. Se atacaba con el pick and roll profundo contra Vidmar con idea de generar espacios y esos triples de Sergi fueron consecuencia de lo bien que se circuló el balón. Evidentemente, sin la actitud que hubo la táctica no vale. El marcaje a Vidmar fue tremendo, se pegaron hostias todos contra él, sin miedo. La predisposición fue tremenda".

El fruto fue bonito, pero el trabajo fue duro, con noches en vela en salas, pasillos y habitaciones del Hilton de Podgorica y el ABBA de Burgos. "Casi siempre dormimos poco en este trajín de partidos. Un problema fue que la plataforma donde la FIBA cuelga los partidos fallaba y hasta las 3 de la mañana no se podían ver el nuestro y el de Eslovenia con Bielorrusia. No nos daba tiempo, se nos juntó con el desayuno antes de volver a España. Teníamos que analizar nuestro partido y el de Eslovenia, hacer los montajes. Los demás días dormíamos de 4 a 7, pero el viernes no nos daba tiempo. Antes de llegar a Burgos lo teníamos que tener todo muy claro. Para Sergio es sagrado saber con claridad qué se va a hacer antes de cada sesión de trabajo", explicaba desde el punto de vista técnico Aurioles. Salinas añadía el físico: "La idea que teníamos era dosificar muy bien los tiempos de entrenamiento y la intensidad. El jugador viene de competir a un nivel muy alto y no tienes que hacer nada especial. Correr cero riesgo de lesiones, lo de Rabaseda fue en un golpe, un mal gesto en que lo desplazaron. Sabíamos los ajustes de prevención o de refuerzo de cada jugador, teníamos datos del verano. Hablé con algún preparador físico o fisioterapeutas de equipos concretos para detalles. Diseñamos unas tareas preventivas y dosificación de cargas. Trabajar con Sergio es excepcional, para un preparador físico es un auténtico lujo, confía en lo que se propone, apenas modifica nada y lo cumple. Ha sido un grupo de gente, unos todoterrenos, impresionante, la manera de entrenar... Hacía tiempo que no veía una actitud así. ".

En algún foro se le ha dado más crédito a Scariolo por este trabajo que por alguna de las seis medallas que ha ganado con la selección en siete veranos. El técnico dijo al acabar ante Eslovenia que "no olvidaré esta semana y a estos jugadores nunca". "Estaba emocionado como pocas veces lo vi", señala Aurioles y ratifica Salinas: "No hemos visto nunca a Sergio así de emocionado. Él es el trabajador del detalle, de la excelencia, ha evolucionado con respecto a su etapa en el Unicaja, se actualiza y está a la vanguardia de todo".

"Hemos ganado títulos con él pero nunca le vi exteriorizar tanto su alegría. Su discurso final fue muy emotivo, vi a jugadores veteranos darle las gracias a él. Ha sido quizá una sorpresa inesperada para un amante del baloncesto como él. Sergio evolucionó en muchas cosas. Sigue siendo muy férreo en lo que cree, en los pasos y métodos, pero el contenido lo va depurando. Siempre quiere la excelencia pero no duda en evolucionar en sencillez, también por las circunstancias. Se adapta a las tendencias que hay, al baloncesto más rápido y moderno, mucho más de provocar actividad que de defender conservadoramente. Ha disfrutado de la predisposición de todos con los ojos muy abiertos, con mucho respeto y admiración hacia él", resume Paco Aurioles sobre el trabajo de Scariolo, al tiempo que destaca a dos ex cajistas, Fran Vázquez y Vidal: "Sergi en los dos partidos ha sido clave por su conocimiento del juego, incluso defensivamente, no sólo por los triples. Ha sido muy líder. Fran tenía ganas de estar en la selección por lo que siempre se habló de él. Ha ido de capitán líder, ha sido un ejemplo, ha entrenado al límite. Se ha divertido mucho, lo pasó muy bien. Para él ha fue muy emotivo".

" Quizá ha sido un poco clandestino, pero sirve para reivindicar a la clase media del baloncesto español y creo que le va a valer mucho a los jugadores en sus clubes. Probablemente ningún director deportivo haría este equipo. Para los románticos del baloncesto tiene que ser un motivo de orgullo, para todo el baloncesto español", resume Aurioles el sentir de la España de las ventanas. Una situación límite que ha lucido el fondo de armario. Nohubo jugadores del Unicaja, pero sí dos piezas importantes en el laboratorio de Scariolo, dos malagueños que cada día forjan a los jóvenes de Los Guindos.