El 'engaño' de Scariolo a Garbajosa

"Yo fiché por el Unicaja porque Scariolo me engañó y me dijo que tenía a Sabonis cerrado. Era mi ídolo...". De esta divertida manera, Jorge Garbajosa relataba en una entrevista en AS cómo le convenció Sergio Scariolo para fichar por el Unicaja. Durante muchos veranos se habló, con fundamento, de la posibilidad de que el mito lituano jugase en Málaga. Ambos se convirtieron en los iconos del mejor equipo de la historia de la década del club, en la década pasada. Garbajosa recordó también que el año 2006 fue el mejor de su vida, con el título de la ACB, el oro mundial y su fichaje por los Raptors.