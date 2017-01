A enseñar los dientes

El Top 16 de la Eurocup comienza de la mano con el 2017. En las propuestas de Año Nuevo está incluida esta competición, donde las cosas se ponen serias. Cuatro equipos por grupo, seis partidos y dos plazas hacia la fase final aguardan hasta el próximo 8 de febrero en una ronda que ya no cuenta con el olor a trámite de la Regular Season. El Unicaja empieza la acción ante un Alba Berlín (20:00, Andalucía TV) sumido en una dinámica positiva de siete victorias consecutivas, aunque llega tan tocado o más que los de Joan Plaza por las lesiones.

El técnico catalán es el que advierte. Toca sacar las garras y enseñar los dientes. "Ahora el margen de error es menor. Sabemos que necesitamos 4 victorias mínimo, así que el margen de maniobra es más pequeño. Los jugadores ya saben, porque lo hablamos en pretemporada, que hasta diciembre hay un margen de adaptación para muchos de ellos, pero ahora ya se ha acabado. Ahora vamos a optimizar al jugador que esté en mejores condiciones, van a jugar los que realmente estén mejor y los que no tengan que jugar no jugarán", apuntaba Plaza en sala de prensa.

En esa terna que menciona el preparador cajista se señala disimuladamente algún nombre como el de Lafayette, al que se pide un paso adelante desde hace tiempo. Si bien lo pidió el mismo Plaza por su experiencia y temple para calmar la fogosidad de sus demás exteriores, el norteamericano no termina de cuajar. "Sentido común" para manejar a los "bandoleros". Esos eran los términos de boca el técnico, que ante el Obradoiro relegó al base al último puesto de la rotación en el perímetro con sólo 5:26 minutos.

Alberto Díaz sigue cobrando protagonismo y se codea con los Fogg, Smith y Nedovic para dar garra defensiva a un equipo que llegó ayer a Berlín tras la sesión matutina de entrenamiento sin Dejan Musli, aquejado de una contusión en el cuádriceps de su pierna izquierda. El conjunto alemán no ha sentido en las últimas semanas el cambio del estadounidense Dominique Johnson por el canadiense Carl English, que ha encontrado destino con celeridad después de finalizar su contrato con el Iberostar Tenerife. Johnson venía de ser el máximo anotador del Alba Berlín en la primera fase de Eurocup, donde promediaba 22.3 puntos en seis partidos antes de marcharse al Varese italiano a principios de diciembre. Sin embargo, el ex escolta tinerfeño comenzó su andadura liguera anotando once puntos y repartiendo cuatro asistencias en 14 minutos para ayudar a la victoria de su equipo ante el Bremerhaven (97-71).

El Alba Berlín sentirá más la ausencia de sus tres pívot, Jonathan Malu, Bogdan Radosavljevic y Elmedin Kikanovic. Este último, además, llegaba como el MVP alemán de la primera fase promediando 21.9 de valoración, 22.3 puntos y 3.9 rebotes. Ausencias sensibles que el técnico Ahmet Çaki tendrá que suplir con Gaffney y el jovencísimo Gloeckner a su lado, según apuntan en Alemania.

Partido propicio el que se presenta para iniciar el año con victoria y buenas sensaciones. Pide Plaza "hacer un partido completo, que creo que aún no lo hemos tenido" para sacar pecho antes de la cuesta de enero, con ocho partidos y más de la mitad de este Top 16 de Eurocup. "Aunque no hemos hecho ese partido de 40 minutos completo sí que ha habido momentos de excelencia. Y aunque no les pido a mis jugadores esa excelencia los 40 minutos, sí al menos estar cerca de ella", añadía el catalán, que espera garra en Berlín.