De entrenador a base

Entrenador y base del Unicaja analizan el enfrentamiento de mañana ante el Barcelona. Joan Plaza y Alberto Díaz relatan lo que se puede encontrar el equipo ante el campeón de la Copa del Rey. Desde que llegó Pesic han cambiado cosas en el vestuario azulgrana. Las tres victorias ante el equipo barcelonés esta temporada en tres partidos tenían un inquilino diferente en el banquillo de enfrente. Ya no está Sito Alonso sino el veterano serbio, que ha cambiado el aire.

"Lo que primero debemos hacer es olvidarnos de los tres partidos anteriores, son partidos distintos en canchas y circunstancias distintas", decía el técnico catalán: "Llegamos en momentos diferentes y escenarios que cambian. Ellos tienen ya casi asegurado el Top 4 y nosotros no tenemos asegurado el play off, queremos meternos lo más arriba posible, no dejar escapar más partidos en casa, que sólo perdimos dos. Que el público se lleve una alegría y a seguir creciendo en la competición".

Respecto al partido del pasado miércoles en Santiago, Plaza dijo que "con algunos equipos tienes margen de recuperación, pero contra el Barcelona no ganarás si vas perdiendo por 20. Hay que salir desde el inicio con el máximo nivel de intensidad y concentración. Si no, no hay nada que hacer. El partido del otro día está en una dinámica de muchos partidos y con un rival que quiere escaparse. No salimos bien, pero pudimos reaccionar a tiempo".

Insistió Plaza en la calidad del equipo catalán. "El Barcelona jugará mejor cuanto más avance la temporada, son un equipo de play off de Euroliga aunque no estén y de nivel Top 4, están diseñados para ellos. Haberles ganados tres veces hará que vengan más motivados aún. Han arrasado al Betis y han ganado muy bien en Gran Canaria con lo que haremos bien en ser capaces de jugar al 100%. Decirle al público que venga, habrá momentos duros en los que echaremos de menos al que no pudo venir", cerró el técnico.

En la misma estela se pronunció Alberto Díaz, en un gran momento en las últimas semanas para ornamentar con puntos si habitual buen hacer en otras facetas. "Se intenta, a veces sale y a veces no. Cuando entró el primer triple me encontré con confianza e intenté aportar energía y defender. Me encontré físicamente bien y las cosas salieron", decía Alberto Díaz tras conseguir su tope anotador como profesional en Santiago de Compostela.

Sobre el duelo ante el Barcelona dice que "sabemos que es un partido muy complicado, que vienen de una jornada muy buena y de récords. Queremos pelear ser cabeza de serie antes y acabar lo más arriba posible. Las sensaciones fueron al final mejores de lo que realmente se vive en el partido por la victoria, pero tenemos un bajón en el que nos penalizan. Si queremos ganar al Barcelona no podemos ser tan inconstantes. Ellos estarán dolidos por no habernos ganado esta temporada y seguramente van a venir con el cuchillo entre los dientes. Seguramente va a ser complicado porque no van a permitir que ganemos otra vez".

Sobre su duelo con Thomas Heurtel, muy en forma, Alberto Díaz dijo que "el talento no se puede parar. Hay que empezar defendiendo con energía, con mucha ayuda de todo el equipo. Sería importante reducir su número de tiros, que no asista. No hay clave, es cuestión de equipo. Este partido gusta, esperamos partido igualado, que gusta jugar y especial para todos", remachó.