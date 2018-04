"Con unos entrenadores encajas y con otros no"

Kostas Vasileiadis (Kilkis, 1984) viajó ayer a Málaga con el Iberostar Tenerife para jugar mañana contra el Unicaja. Desde que se fue en 2015 no regresó a la Costa del Sol. Completa una notable temporada con el Iberostar Tenerife. Promedia 10.5 puntos con un 40% en triples y está cómodo en la isla. El alero griego habla en Málaga Hoy de su regreso al Carpena, sus recuerdos y su marcha.

-¿Qué tal por Tenerife?

-Bien, la isla es muy bonita, muy tranquila. Me encanta el sol y la playa y la calidad de vida es alta. Mi familia está bien y es lo más importante. El equipo muy bien, muy a gusto con todos.

-Parece que Fotis Katsikaris sabe sacarle su mejor nivel.

-Sí, la verdad es que sí. Estuve tres años con él en Bilbao más un año aquí. Sé que con él conozco lo que quiere de mí en cada momento, lo que necesita que aporte al partido.

-¿Qué tal Fran Vázquez?

-Cada año que pasa parece que tiene menos años. Está entrenando como un loco, como siempre. Es un jugador de nivel máximo, tiene 35 años y puede jugar 5-6 años más, seguro. Con ese cuerpo... Tiene muchas ganas de jugar al baloncesto.

-Se le ve a usted más fino y fibroso.

-Sí, este verano no he parado casi, tuve sólo 10 días de vacaciones. Estuve todo el verano entrenando solo con un preparador físico y un entrenador. Seguí durante casi cuatro meses un programa físico y he bajado casi siete kilos y tengo un 5% de grasa corporal menos. Quería hacerlo para volver a ACB, por si surgía la oportunidad estar bien físicamente. Tengo muchas ganas de jugar bien.

--Parece que España es su sitio, donde jugó su mejor baloncesto.

-Sí, conoces la Liga, es mi octavo año en el país, el sitio que más me gusta para jugar al baloncesto, con un baloncesto de primer nivel. Los equipos me han dado la oportunidad y aquí disfruto.

-¿Es la ACB la mejor Liga de Europa aún?

-Creo que sí. Aún tiene un nivel muy alto, no es cuestión sólo del dinero, no es la que más paga. Ha bajado económicamente, pero los jugadores españoles tienen un nivel muy alto y eso mantiene la exigencia. La gente que viene, americanos y de otros sitios, también aportan mucho. Necesitas ser bueno para jugar en la ACB.

-Bueno como Ponitka. ¿Tanto como parece?

-Sí, es un toro. Para mí es un jugador clarísimo de Euroliga. Tiene físico y nivel. En el 1x1 es difícil pararle. Ahora puede tirar mejor, a principio de temporada no podía tan bien, ahora ha empezado con mejor porcentaje. Está una hora antes del entrenamiento haciendo sus rutinas de tiro, es muy trabajador. Es jugador de Euroliga claro.

-La temporada de su equipo va bien. Históricas semifinales de Copa del Rey, faltó llegar más lejos en la FIBA Champions League.

-En general sí, la temporada va muy bien, podría ser mejor de haber ganado al Murcia y estar en la Final Four, pero no pudo ser. La Copa es el primer paso. Entrar en semis y jugar un buen partido contra el Madrid fue un logro. Ahora estamos trabajando para los play off. Estamos empatados con otros equipos. Quedan nueve finales, queremos estar ahí.

-Aquí en Málaga se ve como un partido clave el de mañana.

-Sí, claro, es un partido importante, pero no nos quedamos sólo con un partido. Puedes ganar en Málaga, puedes perder otro y estás fuera. Hay que ser regulares hasta el final.

-¿Está viendo al Unicaja?

-Sí, veo algunos partidos. El jueves lo vi contra el Fenerbahçe, hizo un encuentro muy bueno, ganando en la prórroga contra un equipo muy grande. Nedovic y Waczynski estuvieron impresionantes, toda la plantilla es de calidad. El Unicaja siempre tiene un gran equipo. Es un grande.

-Queda poco de su última etapa.

-Pues Carlos Suárez, los entrenadores y Morayo Soluade, que estaba ya entrenando con nosotros ese año. También estuve un poco con Waczynski, el mes que estuve en el Obradoiro, que él estuvo lesionado. Hemos trabajado y jugamos el último partido de Liga.

-¿Qué le queda de su última etapa en Málaga?

-El trabajo que hicimos, estuvimos muchos partidos primeros de la Liga, le ganamos al Madrid y al Barcelona, pudimos pasar a la final en el último partido de play off, estuvimos tan cerca... Me gustó muchísimo la temporada. Yo no fui regular, pero todo el equipo compitió muy bien.

-Cuando regresó a Málaga esperaba estar más años aquí. ¿Qué salió mal?

-Con algunos entrenadores no encajas bien y con algunos sí. Yo creo que hice todo lo posible para ayudar al equipo en los minutos que tenía. Hay años en los que estás bien con un entrenador o con algún equipo. A mí me pasó que no pude tener más minutos o hacerlo mejor yo en la pista. Esas cosas pasan y ya está.

-¿Buen recuerdo de Málaga en cualquier caso?

-Siempre, siempre. El Unicaja me dio la primera vez la oportunidad de salir a España y eso cambió toda mi vida. Me dio la oportunidad de trabajar con jugadores de primer nivel. Jugué con gente del máximo prestigio europeo, grandes técnicos, en un sitio impresionante con gente que me ayudó mucho a adaptarme cuando era casi un niño. Aterricé y estuve mes y medio, pero ganamos la Liga, después llegamos a la Final Four... Tengo siempre muy buenos recuerdos. En mi segunda etapa estuvimos muy cerca de las finales de Copa y ACB. Málaga está siempre en mi corazón, seguro.