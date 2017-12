"Cuando un equipo disfruta comienza a ser peligroso"

Sacó Plaza pecho tras un triunfo de tronío frente a Maccabi. "Absolutamente feliz por ganar aquí. No hace falta explicar lo verdaderamente complicado que es ganar en esta cancha", dijo el técnico, que pasó a desgranar las claves: " Cuando empezamos a defender es cuando tuvimos posibilidades de derrotarles. Creo que empezamos a controlar nuestro rebote defensivo y ellos dejaron de tener segundas oportunidades. Tenemos un equipo de mucho talento, pero tenemos que ser estrictamente serios en defensa y en la primera mitad no lo hicimos. Cuando los equipos empiezan a disfrutar empiezan a ser peligrosos".

"No nos vamos a conformar y queremos seguir peleando para continuar dando lo mejor de nosotros hasta el final de la competición", explicó el catalán, que resumió el paso adelante colectivo: "No comenzamos muy bien la competición. Ganamos al Fenerbahçe en su casa pero luego tuvimos dos partidos terribles, contra Valencia y Real Madrid. Perdimos porque todos nos decían que íbamos a sufrir mucho. Al principio de esta Euroliga tratamos de administrarnos. Lo que hemos aprendido es que no nos podemos administrar. Ahora sabemos que tenemos que jugar todos los partidos como si no hubiera vida más allá del siguiente. Y si nos morimos en febrero, nos morimos febrero. Y si vamos a perder el partido posterior de ACB, lo perderemos".

Por último, hizo hincapié en la importancia de salir victorioso de Tel Aviv. "Es especial porque hace un mes y medio el equipo tenía en la cabeza esos partidos horribles y entramos en una racha en la que no podíamos creer que íbamos a enlazar varias victorias consecutivas en Euroliga", cerró.