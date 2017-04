"El equipo irá a mejor"

El Unicaja sacó su tercera victoria consecutiva en ACB ante uno de los rivales más duros. El Iberostar Tenerife de Txus Vidorreta, revelación del campeonato, acabó encajando ni más ni menos que 88 puntos. Partido completo el realizado por el cuadro costasoleño y lo puso en valor Joan Plaza no sólo por la mera victoria, sino por la dificultad que tene "después de ganar hace un par de semanas lo que ganamos, y hay jugadores a los que eso les puede costar".

Destaca Plaza esa capacidad de abstrarse y abrir una nueva cuenta en la recta final de la temporada: "Hasta que no veamos lo que conseguimos puesto en una banderola es historia. Ahora hay que resetearse y sabemos que jugabamos ante un rival que ha hecho una temporada fantástica. En Copa, en Final Four de la FIBA, en play off... ponía a prueba nuestra madurez para jugar con pocos días de descanso". No obstante, el catalán tira de exigencia saca "muchos errores" a la actuación de su equipo: "Hemos defendido situaciones con un solo esfuerzo cuando el Tenerife te pide dos y tres porque tiene grandes tiradores y movimientos que piden muchas ayudas. También hemos tolerado demasiados rebotes fáciles".

Plaza pide un punto más a los suyos porque, afirma, "jugaremos mejor dentro de pocos días y pocas semanas": "El equipo ha mostrado un buen nivel, pero estamos de acuerdo que sin Dejan [Musli] en la final de Valencia, sin jugadores que podían ser mucho más determinantes, el equipo pudo dar un paso adelante en actitud. Pero esa hay que mantenerla y sumar efectivos".

Hablaba el preparador cajista del hambre de sus jugadores tras ganar al MoraBanc Andorra y ayer volvió a hacerlo. "Les dije hace unos días que si ellos siguien hambriento. Porque si no, no puedo tener el nivel mucho más alto que ellos", señala Joan Plaza, que afirma haber visto sus expectativas colmadas: "Demuestran que siguen en esa dinámica y han perdido el miedo. Lo mejor que nos ha podido pasar con la Eurocup es perder el miedo a grandes rivales, a tener el factor cancha en contra. Es la intensidad que quería que nos demostraran y nos lo demostraron. Mi exigencia es alta, pero la de los jugadores, lo detecto en sus ojos, es que aún quieren más".

Con el equipo clasificado matemáticamente para los play off, insiste Plaza en "mantener los pies en el suelo". Próxima parada, Barcelona, donde espera que sea "un rival directo y competir para estar encima de ellos".