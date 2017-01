Un erial sin Musli

37 triples lanzó el Unicaja en Sevilla. Igualó su tope histórico de tiros de tres en un partido, tras más de 1.500 oficiales en la élite. Paradójicamente, fueron 37 también, entonces en 1995, los que lanzó el Unicaja en el mismo pabellón, San Pablo, para meter 15 y ganar en la pista del rival más cercano (80-90). Con un matiz, entonces hubo una prórroga, cinco minutos más. Ansley, Babkov, Nacho Rodríguez y compañía sí tuvieron más tino. El paupérrimo 7/37 del domingo condenó al equipo de Joan Plaza.

37 triples supone lanzar casi uno por minuto. Algunos en mejor posición, otros en peor. Pero parecía el único recurso sobre la pista. Sin Dejan Musli las carencias del juego interior cajista se multiplican. Es evidente que este Unicaja está confeccionado desde la prevalencia del juego exterior, desde el simple número de efectivos, cinco jugadores de los 12 de la plantilla se concentran en la posición de uno y dos. Cuatro de los cinco máximos anotadores de la plantilla (Fogg, Smith, Nedovic y Waczynski) son pequeños. El único contrapunto es Musli, que por sus características (juego de pies y capacidad de pase en el poste alto y en el bajo cuando recibe ayudas) multiplica las posibilidades ofensivas de un equipo que, no hay que olvidarlo, está en los mejores registros anotadores del club en su historia en ACB.

La baja de Musli ha puesto aún más en el disparadero a N'Diaye. El pívot senegalés apenas jugó en Sevilla 7 minutos. Más tiempo estuvo sobre el parqué el canterano Viny Okouo, que aun estando muy verde aporta más que un N'Diaye que sólo destaca positivamente en la faceta de los tapones, demasiado poco para un jugador de élite. Ni es un gran defensor ni un buen reboteador. El africano cumplirá 30 años el próximo jueves. Su experiencia en el baloncesto de alto nivel es escasa. Es algo que se sabía, pero se decidió seguir las recomendaciones de Boni Ndong con fe ciega. El resultado está siendo nefasto. De un Mbakwe que ilusionó mucho cuando fichó pero que vino muy mermado físicamente y tampoco lo está haciendo nada bien en el Zenit de San Petersburgo se ha pasado a un jugador limitadísimo y unidimensional. Sin Musli, también con sus defectos, la dependencia del juego exterior se sublima. En Berlín se suplió con una gran circulación de balón para encontrar tiros. En Sevilla el colapso produjo que sólo hubiera una manera de solventarlo. Y la falta de tino hizo el resto. Fue la segunda anotación más baja de la temporada. Y sólo se repartieron seis asistencias entre todo el equipo, el peor registro en mucho tiempo, menos de un tercio de lo que se promediaba en la temporada.

Musli, al menos, se ejercitó ayer durante parte del entrenamiento en la sesión vespertina de trabajo. El serbio, que hizo parte del calentamiento en Sevilla pero se optó por que no jugara, está mejor de su contusión en el cuádriceps de su pierna izquierda. Su concurso ante el Cedevita, que tiene buenos interiores, mañana sería un impulso importante para amarrar una victoria capital en el Top 16 de la Eurocup que empezó con tan buen pie en Berlín la pasada semana. No obstante, el problema está ahí y un resfriado del serbio hace temblar la estructura del equipo. Un asunto que tiene solución, no planteada de momento.

Quien no se ejercitó fue Dani Díez, que se hizo un esguince en el tobillo derecho durante el pasado derbi andaluza con el Sevilla. Es duda para mañana.