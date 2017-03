El espíritu de Alberto

La fotografía de Javier Albiñana, reportero gráfico de Málaga Hoy, se convirtió en viral por las redes sociales tras el partido entre el Unicaja y el Bayern en el Carpena. Alberto Díaz se lanzaba a por un balón dividido, sin apenas opción de recuperarlo. En plancha y con una mano en suelo, el pelirrojo consiguió que Bryce Taylor tocara la bola en pista propia y se consumara un campo atrás imposible. La imagen es muy plástica. Recordaba mucho a una icónica del camaleónico Denis Rodman cuando jugaba en los campeones Bulls de Jordan, cuando Alberto apenas gateaba. "Esta foto tiene que estar en Los Guindos... En la memoria de todos nuestros chicos como imagen resumen de los valores que nos tienen que representar", era el significativo comentario de Paco Aurioles, uno de los responsables de cantera y entrenador del Rincón Fertilidad junior.

"Sí, la vi, me la pasaron por el móvil", dice sentado en uno de los banquillos del Martín Carpena Alberto Díaz, convertido en el corazón del Unicaja. "Fue una situación un poco desesperada que dio resultado. Si digo la verdad, me tiré porque lo vi tan perdido... Él estaba de espaldas y tenía posesión y ya me había vencido. La única opción que vi fue estirarme completamente para que la tocase y forzar el campo atrás. Y salió bien", asegura el base malagueño, quitándose importancia: "Me gusta hacer eso, luchar y que la gente disfrute con la entrega. Es el espíritu que tenemos que tener todos, de luchar y, con nosotros, toda la afición. Si hay que tirarse en Múnich otra vez, no importa el golpe. Pero también hay que usar la cabeza, eso es fundamental. No todo es la entrega".

De alguna manera, esos valores a los que aludía Paco Aurioles, por cuyas manos han pasado casi todos los valores cajistas que debutaron con el primer equipo este siglo, son los que representa Alberto Díaz. "No es algo que pienso, ni pretendo que se fijen en mí los chavales ni que se identifiquen. Me he criado en Los Guindos y allí me enseñaron que cada partido importaba y que había que pelear por cada balón, es lo que me inculcaron los técnicos de la cantera y después los del primer equipo. Al final intento siempre dar el 100%. Si ayudo a los jóvenes pues fenomenal. Yo veo que progresan. Es bueno que den pasos adelante, que el club vea que sale bien la apuesta por la cantera, lo vimos en la Minicopa o en el torneo de Coín hace poco, compiten con los mejores. Es un buen ejemplo para el deporte malagueño".

"Es un partido a vida o muerte, pero vamos con bastante optimismo", es el mensaje de Alberto Díaz antes de viajar hoy a Múnich. Sólo Viny es más joven que él pero sus reflexiones tienen poso. "Nunca se sabe cómo afecta haber jugado ya cuatro veces esta temporada. Al final nos conocemos bastante, sabemos virtudes y defectos de cada uno. Pero los partidos nunca salen igual, lo importante son los detalles. Llevamos varias semanas trabajando fuerte, sabiendo que teníamos que mejorar nuestro nivel de dureza y creo que estamos en camino positivo. En Bilbao supimos aguantar. En partidos anteriores cuando nos presionaban más no teníamos la calma necesaria. Ahora creo que sí estamos preparados para jugar con esa dureza", dice el director de juego, que ve detalles de solidez en el equipo: "Sí, creo que estamos madurando. En Bilbao, en el primer cuarto y el segundo no estuvimos bien en ataque. En positivo pudimos sacar la defensa, dejamos en 28 puntos al descanso al rival. Si no nos salen las cosas en ataque tenemos que ser sólidos en defensa. Es la dinámica que tenemos que coger y lo que nos puede dar éxito".

La defensa es la piedra filosofal para ganar en Múnich. 82 puntos metió el Unicaja en el Audi Dome y en el Carpena. 67 el Bayern en Málaga, por 91 en su feudo. "La clave está atrás", asevera Alberto: "Nuestra filosofía es ésa. Somos un equipo muy alegre en ataque pero necesitamos defender. Con el Carpena apoyando y defendiendo también es todo mucho más fácil pero somos conscientes de que si no defendemos somos mediocres. Percibo que ahora todo disfrutamos defendiendo, es un paso que hemos dado".

"Defender a toda pista es nuestra mentalidad desde el principio. Por temas de cansancio o de partido hemos presionado menos de los que nos gustaría durante la temporada", sigue su análisis Alberto Díaz: "Es otro pasito que estamos dando, ser duros a toda pista y hacer que los rivales piensen desde el primer segundo de la posesión. Todo lo que llevamos estas semanas trabajando en dureza se ve en otro tipo de detalles". En los últimos partidos se ha visto a jugadores como Oliver Lafayette o Jamar Smith implicados en esa labor de presión a toda pista para incomodar al rival.

Sobre la capacidad del Bayern, hay un hombre, Anton Gavel, que es una suerte de metrónomo para el contrario. "Es un jugador muy importante para ellos", analiza el canterano cajista: "Nos metió varias canastas en los últimos segundos de posesión, cuando más quema la bola y cuando más duele para el rival. Es un jugador que pone el listón muy arriba en defensa. Presiona, es duro, es un estandarte para ellos". Sobre la idea táctica, otro detalle que se ha repetido es la búsqueda del hombre interior con más insistencia. "Tenemos mucho talento abajo y a veces abusamos del triple. Una mejora es dar los balones dentro, si lo hacemos más frecuentemente se puede conseguir más espacios para tiros más librados. Tenemos que seguir insistiendo por ahí".

Si Alberto es el corazón el talento es Nedovic, que está maniatado en esta eliminatoria. Sólo promedia cuatro puntos por partido, lejos de los 8.5 de Eurocup y los 14 que lleva en la ACB. "Es verdad que parece que lo tienen muy estudiado", dice Díaz, que no duda de que se verá mañana al mejor Nedovic: "Pero Nedo tiene una calidad tremenda, en el momento en que coja una racha o se puede escapar un poco marcará la diferencia. Estamos tranquilos, sabemos que nos va a ayudar y ojalá rompa a la defensa".

El espíritu de Alberto Díaz guía las expectativas de triunfo en Múnich. La posibilidad de una gran noche está ahí.