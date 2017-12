"Hemos de estimular este nivel asociativo"

Compareció un Joan Plaza destensionado. Al igual que su equipo, tras sacar la cabeza después de una de las dinámicas más grises desde que el catalán cambió Kaunas por Málaga. No fue un triunfo de brillo, pero premiaba más la necesidad por sumar. Por no lanzarse desde la cornisa desde la que aún mira la Copa. No sirvió la victoria para escalar, pero sí para no descender, que no es poco.

Se mostró satisfecho por la actitud de los suyos, pero sí reclamó el entrenador un punto más de dureza. "Es un partido que todos éramos conscientes que nos podía cortar la racha de resultados y eso, a pesar de que hemos empezado con buen pie, ha provocado ansiedad y hemos tenido porcentajes de tiro nefasto en la primera mitad. Hemos sido conscientes de la necesidad de jugar más duro, hemos de jugar con más dureza y eso no quiere decir sucio, y eso ha permitido que ellos se metieran varias veces en el partido", dijo mientras reclamó más colmillo en ciertos momentos: "Es un poco lógico este punto de ansiedad. Ha habido momentos para hacer un estirón en el segundo cuarto para irnos de 15 o más y eso les ha permitido meterse. Si no eres capaz de meter el pie en el cuello a equipos descarados y con talento como es este Joventut luego puedes sufrir más de lo que quieres. La actitud y el trabajo han estado en el equipo. Espero que de ahí vayamos para arriba".

Sí destacó el número de asistencias, que ayer ascendió a 22. "Cuando somos capaces de hacer el campo grande y llevar el balón a las esquinas mejoramos. Hay una estadística que es cuando llegamos a 24 asistencias ganamos siempre. Hemos de estimular ese nivel asociativo. Eso va a permitir que suban los porcentajes, hemos de ir aumentando esto", profirió Plaza, que espera que con esta mejora los porcentajes de los exteriores vayan al alza con el paso de las fechas.

"En la única que estamos muy abajo en el tiro de dos, que es fundamental. Es un buen baremo para que un equipo a poco que haga gane. Es el principal objetivo que hemos de resolver. Si es muy bajo, has de ser muy bueno en el tiro de tres para ganar los partidos", reconoció, destacando la mala primera mitad en esta faceta en los primeros 20 minutos ante el Joventut. Aunque se mostró confiado para lo que viene. "Creo que lo haremos", añadió. El equipo alcanzó el 50% en tiros de campo, combinado de dos y de tres, por primera vez en las últimas semanas.

Aún merodea la cabeza de Plaza las derrotas en Guipúzcoa y Andorra: "El equipo no está jugando tan mal para llevar esas dos derrotas que echamos de menos en ACB. Necesitábamos ganar. No quieres insistir mucho porque los jugadores son conscientes. Quitando Valencia y Madrid, la diferencia en el resto fue muy corta para haberlo ganado o perdido", decía mirando ya al horizonte, mes donde esperan siete encuentros lejos de Málaga para la plantilla cajista, algunos de ellos ante rivales directos por la Copa del Rey: "Queremos hacerlo bien en diciembre, aunque sea muy difícil. Hemos de ser sólidos fuera. Los partidos de ACB, tres partidos fuera, es importante que las sensaciones ante CSKA, Panathinaikos y algunos momentos nos digan que vamos en la buena dirección".