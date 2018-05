La excelencia hace falta

La ACB dio a conocer ayer los dos mejores quintetos de la temporada. Entre ellos, ningún jugador del Unicaja. Landesberg, Neal o Ponitka figuraban por ahí. No estaba Nemanja Nedovic, que se quedó a las puertas de figurar entre los mejores cinco. Había representación de ocho equipos, pero no del Unicaja. La votación se ha realizado en las últimas semanas y quizá ello ha perjudicado a Nedovic, que ha bajado del nivel por encima del notable en el que ha rendido a lo largo de la temporada.

Se habla mucho de su futuro, pero no es algo extraño en un jugador de su calidad y caché. Aunque seguramente cambie su casa en la Costa por otra en el Lago Como o a la vera del Duomo la próxima temporada, Nedovic quiere cerrar la campaña en su mejor versión. Se confía en el seno del Unicaja en que el serbio ofrezca su mejor versión en el play off. No ha tenido percances físicos en las últimas semanas, pero ha bajado su rendimiento. El mes de mayo está siendo malo para Nedovic. En los tres últimos partidos (Gran Canaria, Tecnyconta y Andorra) ha promediado 9 puntos, 1.3 asistencias y 6.3 de valoración en 19 minutos en pista. Sus números en el acumulado de la Euroliga y la ACB tras 57 partidos son 15.1, 4.1 y 14 en 23 minutos, respectivamente. Acostumbrado a verle rondando la veintena, ha chocado un tanto. Sobre todo en lo que implica en la generación de juego. Llama la atención por su plasticidad y capacidad anotadora, pero ha sido pieza clave en los mejores momentos de la temporada para generar canastas fáciles para sus compañeros aprovechando la atracción de los marcajes que produce en los rivales.

Llega el momento más caliente de la temporada y Nedovic quiere dejar al Unicaja en la Euroliga. La consecución del título de Eurocup la considera uno de los momentos cumbres de su carrera. En el Unicaja, aunque en público no se quiere dar concesión a la especulación, se asume que el ciclo de Nedovic en Málaga toca a su fin. Es un proceso lógico trianual como en el que siguieron otros jugadores como Kuzminskas. Ha sido en Málaga donde Nedovic ha adquirido constancia y regularidad, ha prolongado sus momentos brillantes, no ha sido sólo carne de highlight. Igual le ha faltado la asignatura de decantar partidos con una canasta decisiva. Ha permitido al Unicaja competir casi contra cualquier rival tirando del ataque del equipo. Ahora le queda un último baile en el que se necesita que recupere su excelencia para soñar con algo importante.