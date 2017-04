Estado de felicidad

Los instantes de felicidad plena son frágiles, normalmente no muy duraderos. Pero el Unicaja está inmerso en uno de esos exclusivos momentos. Hay que exprimir esa alegría y paladearla. De la capacidad para extender esa plenitud dependerá la posición a final de temporada. Si es capaz de llegar a junio así, respetan las lesiones y se fortalece, la Eurocup puede no ser la gesta de la temporada, aunque es difícil prolongar esta cuadratura. Se siente poderoso el equipo de Joan Plaza, radiante. La victoria ante el Morabanc Andorra (93-69) entronca con la de Santiago. No se ha abandonado tras el título de Eurocup el Unicaja, al contrario. Vuela y disfruta, tiene ganas de baloncesto y apenas queda un mes para el inicio de los play off. Mucho o poco, según se mire. Si se coge el compás y se marcha hacia atrás en el calendario, a principios de marzo parecía impensable ese título de Eurocup. La fugacidad es el peligro.

El asunto, mirado desde el lado positivo, es que cada vez más jugadores parecen en su mejor momento. Jamar Smith sigue metiendo, pero la exhibición de Kyle Fogg fue soberbia, para recordar. 24 puntos en 20 minutos con sólo un fallo en el tiro y con una dificultad alta en la mayoría de los lanzamientos. El californiano mostró su mejor versión cuando Nedovic estuvo fuera. El serbio parece ahora alejado de la excelencia pero comprende que puede hacer más cosas que anotar. Repartió cinco asistencias, el que más del equipo. Su capacidad para generar espacios es plutonio para el rival si está lúcido. Y siempre se puede esperar una detonación, es quien tiene el techo más alto del equipo.

Así se puede seguir con el resto. Dejan Musli volvió y tiene ahora un calendario propicio para coger ritmo y ponerse en órbita. Omic condiciona los ataques rivales, Dani Díez y Waczynski se codean por minutos y ello redunda en beneficio del plantel, Suárez desequilibra aunque no sea luminoso numéricamente. Y Alberto es el que más se pringa en defensa. Hasta Lafayette aportó en la rotación que hizo Plaza en la primera mitad.

El ambiente festivo envolvió al encuentro. Es el cuarto título de la historia del club y tocaba agradecer a los héroes de Valencia la gesta. Ovación al salir a calentar y antes de comenzar cuando se ofreció la copa. Pero vuelta a la faena rápida. El Morabanc recordó de salida que aquello no iba a ser un paseo. Puso un ritmo anotador (27 puntos en 10 minutos) al que el Unicaja respondió (25). Pero, mirando las huellas de la mejoría, no ha sido así como ha crecido el equipo malagueño, sino desde la solidez defensiva. Lo que era una proyección de 108 puntos acabó, otro partido más, en menos de 70 puntos recibidos. Esa estabilidad que da la defensa es oro para combatir en los momentos de la verdad, como se ha demostrado en la fase decisiva de la Eurocup. Con normalidad bajan las cifras anotadoras cuando hay más cosas en juego. Y ahí el Unicaja ha demostrado que puede hacerlo.

El segundo cuarto fue una declaración de intenciones, estuvo ahí el meollo del partido. Después de que Albicy y Shermadini, alfa y omega del equipo andorrano, camparan a sus anchas en el primer cuarto, Plaza fue rotando jugadores para mantener el nivel. Disfruta de su obra el técnico catalán ahora, ve cómo no le baja el nivel ningún jugador. Parece empeñado en conseguir que Lafayette sea productivo. Y no lo hizo mal el base de Baton Rouge. Repartió cuatro asistencias en 10 minutos y dio una rotación consistente. Fue a costa de minutos para Alberto Díaz, pero el canterano salió enjaulado y mostró su cara más defensiva, no la de MVP. Es una navaja suiza el canterano.

Había cambiado el aire del partido, con puntos importantes de Jamar Smith y Dani Díez, dos de los reforzados de los 50 días mágicos que transcurrieron de la decepción de Vitoria al éxtasis de Valencia. Y al descanso ya había puesto una distancia apreciable el Unicaja (45-38).

El segundo tiempo fue una exhibición del campeón de la Eurocup. Fue una maquinita constante que demolió al Andorra. Los focos van para Kyle Fogg, que cogió la metralleta y se quedó solo. Qué capacidad para crear espacio de la nada para tirar. El único tiro que falló fue un lanzamiento abierto desde el triple. Los otros nueve, seis desde detrás de la línea, los clavó. Varios con dificultad extrema, uno desde ocho metros y desequilibrado en el final de una posesión.

Con Fogg al comando la diferencia rebasó los 10 puntos (56-45) y con el americano en plan demolición se disparó. El Morabanc se refugió en una zona, pero el Unicaja oponía su espectacular dominio del rebote para tapar fallos. Viene un tramo de calendario exigente, con equipos por encima de la tabla. Es el momento de crecer en la tabla. Plaza ya ha puesto el cartel de la recompensa: los cuatro primeros. En este estado de felicidad todo es posible.