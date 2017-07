"Estoy muy feliz por llegar al Unicaja, es un gran club"

El Unicaja ya tiene su primera incorporación de cara a la próxima temporada. Se trata de Dragan Milosavljevic, un escolta que puede jugar de alero de 1,98 procedente del Alba Berlín. El jugador de nacionalidad serbia declaró estar "muy feliz de llegar al Unicaja, es un gran club, que compite en las dos mejores ligas de Europa, la Liga Endesa y la Euroliga". El balcánico pasó el reconocimiento médico entre lunes y martes, paso previo a la firma del contrato.

El fichaje de Milosavljevic no es ninguna sorpresa, ya que se gestionó desde varios meses antes de finalizar la temporada 2016/2017, pero no fue hasta la mañana de ayer cuando club y jugador oficializaron su acuerdo. El exterior serbio se mostró entusiasmado por jugar como local en el Carpena, pabellón que visitó la temporada pasada como jugador del Alba Berlín: "Se creó un gran ambiente en el partido, recuerdo que fue un partido muy duro y muy importante para nosotros, pero perdimos. La gente apretaba en los momentos más complicados de su equipo y eso es muy importante. Recuerdo un gran ambiente en el pabellón, España es un país de baloncesto donde entienden el juego", afirmó. Milosavljevic no se olvidó de su amigo y compañero de selección Nemanja Nedovic, quien le habló de Málaga: "Sé que la ciudad es genial, me ha contado cosas muy buenas Nedovic", ni del que va a ser su entrenador, Joan Plaza: "Es un gran entrenador, que sabe mucho sobre el juego y del que seguro podré aprender muchas cosas y así mejorar en la pista", concluyó.

El escolta llega tras someterse a un exhaustivo reconocimiento médico antes de la firma del contrato, al padecer lesiones en la rodilla y el codo en el pasado, que preocupaban a la entidad malacitana, con el recuerdo reciente de lo que ocurrió la pretemporada pasada con Trevor Mbawke, y que supuso la contratación de Hamady N'Diaye, cortado pocos meses después tras la llegada de Alen Omic en calidad de cedido por el Anadolu Efes.

La llegada de Milosavljevic se oficializó el mismo día que la renovación de Alberto Díaz hasta la temporada 2020/2021, en un día de gran actividad en las oficinas del club de Los Guindos. Aún quedan más movimientos.