El fichaje no sería en ningún caso un primer espada

El asunto de un posible fichaje sigue latente en el Unicaja. La posibilidad está ahí, pero no se quiere cualquier cosa. "Con Carlos [Jiménez, secretario técnico] hablamos muy a menudo y tenemos claro es que lo que no vamos a hacer, porque no estamos en disposición de hacer lo que han hecho otros equipos. No vamos a fichar por fichar, sino fichar alguien que complemente, no alguien como antiguamente. Creo que casi ninguna vez hemos fichado a alguien para la galería. El riesgo es que se nos acabe la batería, pero veo a los jugadores bien amueblados. Se les acaba la batería. Lo llevamos un poco más controlado y eso se nota en el partido", explicaba Plaza.

"Hay equipos que están fichando jugadores, nosotros no lo estamos haciendo y quizás muramos en febrero o en abril, no lo sé. Pero de momento la administración del tiempo está siendo consecuente en relación al rendimiento en los partidos. Estoy siendo muy injusto con Mo, porque debería jugar más tiempo, pero las competiciones no te dan margen. Llegará el momento de Mo y puede explotar. La clave es que quien se incorporara es una persona que supiera cuál es el rol. No puede venir una superestrella, por mantener el estatus de todo el equipo aunque nos daría más oxígeno. ¿Milosavljevic? No creo que juege mañana. Es un tigre enjaulado. Quizá el sábado...", remachó el técnico.