Hacia un fin de ciclo

Son días de reflexión en el seno del Unicaja. La plana mayor del club estaba aún ayer en Vitoria, pudo ver in situ cómo el equipo infantil se batía el cobre en la final de la Minicopa. En Los Guindos hay material bueno, el club ha hecho una gran inversión en remodelar la instalación. Igual por mirar más por ahí se va al futuro. Una reflexión en varias de las conversaciones con gente del club es que hay dos jugadores en la NBA (Domas y Abrines) y tres en equipos de Euroliga (Faverani, Luz y Lima) que se formaron en Los Guindos, pero apenas se disfrutó de ellos en el primer equipo. También existen jugadores que en la ACB, en equipos de perfil medio-bajo, que salieron de la casa y que igual podrían ocupar plazas del fondo de la rotación en la plantilla actual.

Sí se tiene una percepción generalizada de que se está al final de un ciclo, el de Joan Plaza. Hay un año más firmado entre las partes, con cláusulas de salida por las dos vías. Plaza es el tercer técnico mejor pagado de la Liga Endesa, tras Laso y Bartzokas, su caché es importante. Su labor en los dos primeros años fue muy buena, consiguió cambiar la tendencia del club, de derrotismo y malos resultados. Como se publicaba ayer, de las 13 últimas posibles semifinales de competición nacional, el Unicaja sólo firmó tres. Están en el haber de Plaza en apenas 12 meses, entre junio de 2014 y junio de 2015. Antes y después de ese paréntesis jubiloso, el equipo se ha bajado del escalón que ocupó desde inicios de siglo.

Pero hay decisiones que pesan. En el partido contra el Barcelona no jugó ningún minuto Oliver Lafayette, apuesta personal del entrenador. Venía con la etiqueta de ser el base titular. Para ello se desprendió el Unicaja de Stefan Markovic, base titular del subcampeón olímpico y el mejor valorado de la actual Eurocup. La relación personal con él se desgastó. Es un tema manido, pero ha sido algo habitual con Plaza. Por su filosofía de entender el grupo cuando la desconfianza se posa sobre algún jugador, que él ha entendido que le ha faltado compromiso, está fuera. Fue el caso de Ryan Toolson, por ejemplo.

Ahora no hay apenas queja del trabajo del grupo, todo con el que se habla dice que es muy profesional y dedicado. Pero es cierto que carece de personalidad. La falta de energía y fe en el partido contra el Barcelona fue alarmante, como la incapacidad desde el banquillo para cambiar el panorama.

Un detalle es que de la plantilla actual sólo hay tres jugadores con contrato asegurado para la temporada que viene, los canteranos Alberto Díaz y Viny Okouo, a expensas de que siga o se le ceda, y Adam Waczynski. El resto tiene cláusulas de corte asequibles por parte del club y/o salida hacia otro club. Málaga es un lugar apetecible y también corresponde a los jugadores dar un paso adelante si quiere demostrar que desean seguir. La sensación de fin de ciclo está ahí y el discurso de Plaza ya no es tan creíble como lo era en sus primeros tiempo. Y en el vestuario también se habla de si el jefe sigue o no sigue.

Los nombres de Txus Vidorreta, Fotis Katsikaris y Veljko Mrsic han sonado como futuribles. En el club no se admite ningún contacto con entrenadores y se señala a esa idea de que Plaza tiene contrato hasta 2018. Pero hay relaciones, como decía el pasado viernes Sergio Scariolo en el coloquio por el 40 aniversario al referirse a su marcha en 2008, que conviene no prolongar para no acabar mal, por salud para las dos partes. Es el caso de Joan Plaza y del Unicaja. Falta ver cómo se digiere el final.