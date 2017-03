Y al fin, su gran noche

Una canción de Raphael, un himno cantado con el alma. Un corro en el centro de la pista y un entrenador que se da la vuelta al ruedo. Gritos, sonrisas y mucha ilusión. Así terminó una noche para la historia en el Carpena. Un partido para recordar a los descendientes cajistas, una cita que deja al Unicaja en una final continental. Un maravilloso reencuentro con el pasado.

Porque Málaga se había malacostumbrado a no vivir las finales. A no luchar por títulos. Dejó, en parte, de creer. Y ayer creyó, vaya que sí creyó. Pocas veces en el Carpena se cantó el himno con esa pasión, la misma con la que se recibió a la plantilla. Luces verdes, flashes por doquier y un poder de intimidación que hace del Carpena un pabellón casi inigualable. El mismo que ayer, antes del salto inicial, colocó la primera canasta en el casillero.

El brillantísimo inicio no hizo sino enaltecer aún más las ganas de la grada. Nedovic salió como un ciclón y pronto encandiló a la afición con su modo más abusón. Desatado comienzo del Unicaja, brillante atrás y resolutivo delante. Obradovic clamaba al cielo y sus chicos no rompían la sangría ni soltaban las manos. El Carpena asustó y rápidamente el equipo se puso hasta 13 puntos arriba. Nedovic y Alberto se llevaron las primeras ovaciones. Fogg, en su entrada, también.

Fue el americano el que cerró un primer cuarto mágico, con una canasta de las que cuestan mucho dinero. 16 puntos arriba. Más de uno miraba al marcador, pocos soñaron con un inicio tan abrumador. Hasta Viny apareció por la pista para que el aficionado más canteranista se sintiera orgulloso. Todo fluía, sin duda.

Tanto que los más pequeños no aguantaban sentados en su butaca. Fogg volvía a dejar su sello antes del regreso a pista de Alberto, a quien el público no deja de venerar. Pero no todo iba a ser coser y cantar, y algún silencio forzado apareció en el Carpena con el resurgir del Lokomotiv, que rescató algo de vida y se puso a diez. El descanso llegó en el mejor momento y con los de verde ganando por 13. Aplausos con corazón, la despedida para ellos. El bocata sentó mejor que nunca.

Nada podía paliar los ánimos del Carpena. Ni los fallos en los tiros libres del guerrero Omic. Los errores se correspondían también con aplausos. Todos tenían que estar enchufados. El cajismo lo entendió y lo agradeció el equipo. Los minutos pasaban y el Lokomotiv aún permanecía lejos en el tanteador. Recargó fuerzas en esos momentos el Carpena para lo que venía por delante, un final de altura con un premio gigante. Tan importante como un triple de Díez, muy suyo, que puso de nuevo los decibelios por las nubes. Sufría el Unicaja y la afición recobró oxígeno con esos tres puntos. Eran 11 los puntos de ventaja, 10 los minutos que restaban. Bailes con sonrisas en las gradas justo antes de la última batalla.

Diez minutos de tensión y pasión a partes iguales. De triples que llevan al delirio como el de Nedovic, casi imposible. De gritar, de empujar, de ponerse de pie. Diez minutos que sellaron el pase a la final para el Unicaja.