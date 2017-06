Díez firmó su renovación hasta 2019

Tras las tribulaciones que hubo en las últimas semanas, se rescató el acuerdo que había para renovar a Dani Díez y ayer se hizo público. El alero madrileño firmó hasta 2019 como jugador cajista. Se redactó un nuevo contrato, el que estaba vigente recogía unas cantidades por el año extra demasiado elevadas para la coyuntura, si bien la segunda parte de la temporada del internacional ha sido bastante serie, con una mejora en varios aspectos y una competitividad en los partidos importantes muy destacables.

Una vez su agente desligó el caso de Suárez del suyo no hubo problemas para firmar una renovación que satisface bastante al jugador. "Estoy muy feliz de seguir después de dos años en los que he sacado un balance muy positivo, sobre todo con la afición. El último año para el club y para mí ha sido un gran año y nos han ido muy bien las cosas con la consecución de la Eurocup que es un titulo muy importante y hemos acabado bien la liga", decía Dani Díez, que tiene pendiente la posibilidad de acudir a la liga deverano de la NBA con Portland. También tiene la vía de la selección española.

Ahora tocan vacaciones pero con ganas de afrontar el reto del año que viene en Euroliga: "Ha sido importante contar con la confianza del entrenador y de mis compañeros. He dado un paso adelante en la última fase de la temporada, he ayudado en lo que el entrenador me ha pedido y ojalá pueda rendir la temporada próxima desde principio del año como esta fase final de la temporada. La Euroliga es un reto y vamos a intentar darlo todo para que la afición y el club estén contentos", concluyó Díez.