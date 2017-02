"El formato de Copa le viene ideal al Unicaja"

Ignacio Pablo Rodríguez Marín (Málaga, 1970) vistió las camisetas de Mayoral Maristas y Unicaja antes de jugar en el Barcelona. El malagueño tiene una visión amplia del duelo de hoy, que ha vivido en las dos aceras. Y concede ligero favoritismo al Unicaja en el duelo.

-Un buen amigo suyo, Juan Carlos Navarro, no juega. ¿Cómo incide en el partido?

-Sí, intenté tratar siempre a los jóvenes como me trataron a mí en Maristas Paco Aurioles y Jesús Peña, como uno más. Cuando llegué a Barcelona estaban allí Juan Carlos y Pau Gasol y nadie les hacía caso menos yo (risas). Su baja quita un hombre de rotación al Barcelona. No creo que fuera a ser un jugador definitivo, aunque siempre tenerle en este tipo de eventos es un plus. Quizá por la producción ahora no es una gran baja, pero sí por lo que representa su experiencia. Veo que al Barcelona, con todos los problemas que ha tenido de lesiones, es lo que le faltaba para quitarse presión. Como hombre más emblemático, que cobra más, igual se han quitado peso, más ante un Unicaja que viene de ganarle al Madrid.

-¿Vivió en Barcelona una temporada tan convulsa como ésta?

-Con tanta derrota no, pero es que el formato de Euroliga es muy diferente. Te eliminaban antes de perder tantos partidos. En mi época, tres o cuatro derrotas seguidas era un gabinete de crisis. Ahora quizá hay dudas sobre si el jugador de la plantilla del Barcelona sabe valorar la camiseta, siente y se identifica y sabe que no se puede perder. A lo mejor en el Khimki o el Lokomotiv no pasaba nada perdiendo, pero en el Barcelona sí pasa. Esta semana, con todos los problemas, los rumores que han salido y la presión igual algunos jugadores se han dado cuenta de la trascendencia del sitio donde están. En nuestra época, siempre estábamos varios jugadores nacionales que transmitíamos a los compañeros el lugar donde estaban. Muchas veces entre los jugadores y sin el entrenador, para decirse las cosas a la cara. He sido muy partidario, en Málaga también lo hacíamos, de crear una conjura interna.

-Desde la perspectiva del Unicaja, ¿fue buena la victoria ante el Madrid para la Copa?

-Creo que muy, muy positiva. Si vienes de una temporada muy buena, a lo mejor sí te puede crear algo de confianza mal. Yo creo que le ha dado un subidón, mucha confianza colectiva, que es distinta a la individual. Al Unicaja le hacía falta ese partido, no creo que sea negativo. Creo que los jugadores se han dado cuenta de que cuando se ponen son un equipo que puede ganar a cualquiera. Al Unicaja le faltó la regularidad. En noviembre vivió una racha de muy buenas victorias y después no tuvo continuidad. En un formato corto sí lo veo muy peligroso, creo que lo veo favorito hoy. Las dudas pueden ser más a medio-largo plazo, que después siga constante en la Eurocup o en los play off, que tenga continuidad de varias semanas. Es la duda que me genera. Pero duda de ganar a un partido, ninguna. Lo ha demostrado ganando a los tres de Euroliga. El formato de la Copa le viene ideal.

-¿Ve a Nedovic desequilibrante?

-Ahora mismo, lo han dicho varias personas, está en un momento dulce. Le he visto muchos partidos. Lo vi en Madrid contra Estudiantes en directo y fue una exhibición. Puede hacer lo que quierea en ataque. Domina todas las facetas ofensivas del juego. El tiro o la penetración, controla los tiempos, cuando correr o no. Está en un momento físico y mental ideal para este tipo de competiciones. No existen muchos jugadores como Nedovic. Pueden marcar un torneo de este tipo.

-¿Cómo ve el partido tácticamente?

-Por fuera es mejor el Unicaja, por prestaciones y por calidad individual. Con Nedovic, Smith y Fogg más Waczynski tiene más calidad que el Barça que hay disponible. Habrá que ver cómo llega Rice, este partido le va a motivar mucho, lo vimos en la Supercopa. El juego interior del Barcelona creo que tiene más ventaja con el fichaje de Faverani, la versatilidad de Vezenkov y Doellman, si llegara a jugar, y la solidez de Tomic. El que más equilibre interior-exterior se puede llevar el partido, sin olvidar el aspecto defensivo. En estos torneos se concede menos atrás.

-¿Es un partido de entrenadores?

-Cada vez los entrenadores tienen más peso en el baloncesto. En este caso los dos gestionan plantillas amplias, aunque el Barcelona tenga bajas. En una Copa está todo el mundo enchufado, el nuevo se pone en órbita rápido cuando llega al hotel o al pabellón. Tienes varias opciones y el entrenador es básico. Cómo gestionar el Tomic o Faverani es un reto para Bartzokas o, en el caso del Unicaja, cómo emplear a los tres escoltas. En plantillas amplias el entrenador tiene una labor fundamental, medir el que no te defiende, pero te mete mucho o viceversa. Es más fácil en equipos pequeños por los roles más definidos.

-Vivió en primera persona el nacimiento de la rivalidad Unicaja-Barcelona. Después, en el otro bando.

-Toda la rivalidad nace desde la famosa final del 95, era David contra Goliath. Entonces el Unicaja subió un peldaño y se le respetó mucho más. Tuvo mucha tensión esa final. El nivel del Unicaja subió y les podías jugar de tú a tú. Se creó un clásico, siempre son partidos de mucha calidad y tensión.

-¿Cómo fue su llegada a Barcelona desde Málaga?

-Mi primer partido fue el de homenaje a Andrés Jiménez, que retiraron el 4. Yo era el número 5 y el primero que se presentaba. La gente aplaudió pero no fue como después, noté que me tenía ganar al público. En Málaga era más anotador, me fui ganando una responsabilidad ofensiva. Pero en Barcelona tenía al lado a Djordjevic primero y Jasikevicius después, supe ver cuál era mi rol. Sí sentí la presión que era jugar en un equipo más grande de lo que ya lo era el Unicaja. Si no metes un triple solo y lo fallas es un ooh en la grada. Es lo que comentaba antes de que no es lo mismo fallar allí.