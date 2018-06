La fórmula de los tres aleros, en solfa

Hay aún muchos cabos que atar en el nuevo proyecto del Unicaja. El adiós a la Euroliga y la consecuente bajada de presupuesto conlleva volver al punto inicial en algunas cuestiones. Una de ellas es reducir la plantilla a 12 jugadores, configuración habitual hasta el pasado verano. En esa coyuntura, la fórmula de los tres aleros puede tener fecha de caducidad establecida.

El tres fue compartido esta temporada por Dani Díez, Adam Waczynski y Dragan Milosavljevic, que se repartieron los minutos. La norma general fue sacar a uno de la rotación, lo que impidió que alcanzasen un punto de regularidad, aunque por contra siempre hubo alguno en un punto óptimo de rendimiento.

La pata que parece fija es la del serbio, con un año más de contrato en el Unicaja. El balcánico fue una apuesta importante del club y se confía en su despegue pese a un primer año gris en término generales. En el otro lado de la moneda guarda prioridad Dani Díez por su condición de cupo. El madrileño suma otro curso sin explotar, aunque el hecho de ser español le da una clara ventaja. Acabó bien el año.

De ahí se tambalea Waczynski, curiosamente el de mejor rendimiento esta temporada. El Unicaja posee sobre él una opción de ampliación que él desea que el club ejecute. Sin embargo, en Los Guindos hay dudas con ello. En algunos escenarios el polaco no encaja y que no siga es una opción real, aunque aún no está cerrado el asunto. Además, todo queda a expensas de un nuevo entrenador, ya que esta fórmula atiende a los gustos de Plaza, cuya continuidad en Málaga es improbable en este momento.