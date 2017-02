En la frontera para soñar

El Unicaja jugará una eliminatoria de play off en febrero. Se lo ha ganado con un Top 16 en el que sólo el Valencia le ha desquiciado. Fue un triunfo trabajado, vibrante, ante un buen equipo como el Alba Berlín, que no vendió sencilla la derrota (83-77). Pero el Unicaja manejó bien situaciones delicadas, nunca permitió que el rival se le pusiera arriba en el cuarto final. Gobernó bien los errores, las excesivas pérdidas (21) y tiró de acierto exterior (15/28 en triples) para ganar un partido que da el pasaporte a los cuartos de final de la Eurocup. Ocho equipos por un título que da el pasaporte para la Euroliga. La ruta del Unicaja no es la mejor, tendrá el factor cancha en contra desde el inicio. Y ganar así tres eliminatorias (al mejor de tres duelos) es harto complicado. Pero hay que empezar por la primera. Será después de la Copa (28 de febrero, 3 de marzo y, si es necesario, 8 de marzo) ese duelo, muy atractivo aunque queda mucha tela por delante.

La sensación general que quedó fue dulce. Mezclaron bien Fogg y Nedovic por primera vez (36 puntos conjuntos), hay dos pivots que producen y complementan características. Alberto Díaz se consagra también en partidos en los que el físico del rival es poderoso.... Se vio el vaso medio lleno ayer en el Carpena y ahora está por delante el momento de la verdad, cuando se puede competir por llegar lejos en las tres competiciones. Si se eliminaran los partidos contra Valencia las sensaciones serían óptimas. Pero debe ser es un acicate para mejorar.

Entró con mejor pie al partido el Alba Berlín, que tenía más arsenal interior que en la ida. Corría el cuadro alemán, repartiendo la anotación para ganar ventaja (5-13, 10-18) ante un Unicaja que no encontraba la tecla para frenar el ataque rival y le costaba meter. Nedovic encendió la luz tras un tiempo muerto de Plaza. Tres triples del serbio y otro de Waczynski más los rebotes de Suárez dieron la vuelta al partido, con un parcial de 13-0 (23-20 al final del primer cuarto).

Tomó Fogg el relevo de Nedovic, por primera vez buen partido al mismo tiempo de los dos, para disparar la diferencia a la barrera de los 10 puntos (38-27). Sufre Fogg cuando le hacen 2x1 para sacar el balón jugado, pero tiene dinamita. 20 puntos metería en 15 minutos. Buenos minutos defensivos también de Omic, al que se le ve algo ansioso en ataque por generar puntos, pero tiene a su favor que el ataque es fluído. Como Musli, tiene buena capacidad de pase, algo valorable en el básket actual. Y en defensa mejora al serbio, permite variantes. Nedovic, con otro triple, marcó la máxima renta (43-31) antes de una pequeña reacción berlinesa que dejó el marcador en 47-39 al descanso.

El paso por los vestuarios no cambió demasiado la tendencia. El Alba elevó el nivel defensivo, más contundente, pero el Unicaja colocó una alambrada en los seis untos (53-47). La defensa cajista era buena y Fogg extendía otra vez la renta (63-51), aunque el Alba nunca se iba del partido, siempre competitivo el equipo alemán. Y al final del tercer cuarto el partido seguía abierto (65-58).

El Alba lanzó una ofensiva en el último cuarto. Se atascó el Unicaja ofensivamente y el equipo alemán empezó a fluir arriba. Un parcial de 1-10 permitió igualar con un triple de Atsur, que protagonizó una acción poco usual, lección de deportividad. El árbitro señaló fuera tras un pase de Suárez que él tocó. Y él mismo le dijo al colegiado que había sido él el último en tocar. El Carpena le ovacionó porque no se estilan estas acciones deportivas. Con 68-68 quedaban seis minutos y había partido nuevo y bueno. Plaza devolvió a pista a Nedovic y Alberto Díaz, perímetro de cabecera. Devolvió a Omic, más sólido atrás que Musli. Y emergió Waczynski para meter dos triples, con otro de Brooks, y distanciar (79-73) ante un Carpena muy enchufado. No había mucho público pero estuvo muy activo y dio ánimos cuando el equipo lo necesitó. Una gran defensa acompañó, con Alberto sube el nivel y Nedovic ha ganado solvencia atrás. Omic remachó y tiene al Carpena en el bolsillo pese a sus problemas en los tiros libres. Contagia, transmite. Y son necesarios ese tipo de jugadores. Un par de resbalones del Unicaja en el último minuto le dieron emoción al partido (81-77), pero dos tiros libres de Alberto Díaz, que sacó una falta en ataque importantísima, sellaron el triunfo que da acceso al Top 8 de la Eurocup, en la frontera en la que empieza la ilusión y el punto de no retorno.