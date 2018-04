La frontera de los 22

El tope de victorias al que el Unicaja puede llegar en esta temporada regular es 22. Para ello debe ganar los cinco partidos que le quedan. En el Carpena ante Bilbao, Tecnyconta y Andorra. Fuera, en Gran Canaria y Badalona. No parece descabellado, aunque todos los rivales, al menos a día de hoy, se juegan cosas. Y eso les convierte en peligrosos. Muerden los de abajo y los de arriba.

Plaza hablaba ayer de ese pleno con el que se motiva el equipo en este mes antes del inicio del play off por el título. "Hemos hablado de asumir que tenemos que ir por el cinco de cinco. Si no, cuatro de cinco", decía el técnico cajista. En sus cuatro temporadas en Málaga, Joan Plaza ha firmado registros de 23-11 (2013/14), 25-9 (2014/15), 20-14 (2015/16) y 22-10 (2016/17) en la temporada regular. En la anterior, con liga de 17 equipos y dos partidos menos. O sea, que será peor que tres de las cuatro anteriores. Claro que no había en aquellas 30 partidos de Euroliga de desgaste. Pero ese registro explica que el equipo tenga escasas opciones de ser cabeza de serie tras la última derrota en Valencia. Debe sumar el Unicaja al menos tres victorias de aquí al final de la temporada para no firmar la peor liga regular de la era Plaza.

A lo máximo a lo que puede llegar el equipo malagueño es a 22 victorias. Y difícilmente dará un puesto entre los cuatro mejores. Deben tropezar tres veces Barcelona o Valencia (hay un duelo pendiente entre ellos. "Debemos asegurar el máximo de partidos que nos permita estar lo más alto posible en la fase regular. No podemos olvidar el partido que perdimos allí en Bilbao. Además, faltando pocos minutos ganábamos por 4-5 puntos y perdimos. Vienen necesitados aquí y es muy importante que en esa línea de hacerlo muy bien en casa, de ser competitivo siempre, aunque hay gente que veo que no lo entiende", prosiguió Joan Plaza en el análisis previo en el Carpena, ahondando en la idea de ganar lo que queda: "Queremos ser ambiciosos, atrapar a quien podamos, pero también hay mucha gente apretada y los partidos en casa valen mucho. Tenemos duelos ante rivales directos y es importante ser solventes y que vayamos a Gran Canaria y Badalona con fe. Pero no dejar escapar los partidos en casa es clave".

Pese a que la derrota en Valencia evaporó muchas opciones de ser cabeza de serie en cuartos de final, la sensación en el vestuario del Unicaja es que queda mucha temporada por delante y que no tener el factor cancha no será impedimento para combatir de igual a igual en los play off por el título. Eso sí, está prohibido fallar en los encuentros en casa. Hacer el pleno de cinco victorias llevaría a los 22 triunfos que garantizan la quinta plaza en la clasificación al final de la temporada regular.