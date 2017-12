Sumar tres triunfos de seguida ha llenado el vaso de la confianza cajista. "Lo que nos motiva es alargar esta pequeña racha, sentirnos que somos cada vez más equipo, que somos más estables, más seguros", advirtió Plaza antes de subirse al avión con dirección a Tel Aviv. "Es evidente que nos gustaría mirar para arriba, pero tenemos los pies en el suelo, queremos cerrar la primera vuelta acercándonos un poquito más, acabando con un balance de 7 victorias y 8 derrotas", añadió el entrenador catalán con tono ambicioso.

El técnico verde visualiza a un rival que guarda ciertas similitudes con el Milán de Pianigiani. "La lectura del partido es similar, es un equipo con muchos jugones, con mucha verticalidad, con mucho físico cerca del aro, con pívots no muy altos, pero atléticos. En casa son muy fuertes, han ganado a rivales importantes, de Final Four. Jugar en la pista del Maccabi es un privilegio", explicó el preparador, que hizo hincapié en la complejidad de salir a hombros de terreno israelí: "Nosotros nos centramos en llegar bien, en que mantengamos el tono y que no nos vengamos abajo con parciales en contra, contra un rival que es muy intenso sobre todo en su pabellón. Percibo que mis jugadores son conscientes de la importancia de estos próximos días que se nos avecinan".

Lamentó la baja de Milosavljevic, que tampoco estará disponible en Bilbao en ACB pese a que el serbio quería llegar. "Ni él sabe cuándo se produjo la lesión. Nos ofrece muchos intangibles, no solo porque defienda bien, sino porque jugando de 3 puede poner el balón en el suelo. Tendremos que activar a Soluade en su lugar y espero que tanto él como Díez den un paso adelante", dijo Plaza, que no ocultó su malestar con el calendario: "No lo acabo de entender. Hemos de ser conscientes de que si todo el mundo tira para su lado esto va a explotar de mala manera. El calendario no lo hago yo, trataremos de llegar en las mejores condiciones. ¿Qué partido priorizas? ¿Cuáles son los más importantes? No sabemos administrarnos y tenemos cinco partidos en 10 días. A todos nos gusta asemejarnos a la NBA, pero no tenemos los mismos medios".