El futuro es Los Guindos

El futuro está en Los Guindos. El Unicaja Rincón Fertilidad jugó su tercera final de la Minicopa en los últimos cuatro años. Volvió a perderla, siempre ante el Real Madrid, que compendia selecciones europeas en cada generación. Es la fórmula por la que ha sacado a Nikola Mirotic o Luka Doncic, así que les compensa sobradamante una inversión tan alta si cada cinco años sale un crack de esa dimensión. El Unicaja, en una fase de indefinición, debe asumir que el futuro está en Los Guindos. Se suceden generaciones con jugadores talentosos y competitivos, hace que falta que no se pierdan en el último paso, que no lo disfruten equipos de NBA o Euroliga, no al menos sin haber recibido una indemnización. Las mejores épocas del club han sido con un núcleo de jugadores de la casa. El baloncesto cambia y se hace universal. Pero al menos habría que quedarse sin las dudas de probar.

Perdió el Unicaja por un marcador engañoso (64-85), inflado en un último cuarto en el que el Real Madrid devastó con su mayor poderío físico y atlético. Pero la primera parte fue una delicia del Unicaja, con Rubén Domínguez al mando. Llegó a dominar por 11 puntos el cuadro de Manolo Bazán, elegido mejor entrenador del torneo. Iba 27-16, con el gran proyecto de jugador gaditano al mando, generando juego y metiendo algún triple de mayor, a ocho metros del aro. Su rango de tiro actual es ya casi el de un profesional cuando sólo tiene 13 años. El Unicaja atacaba de fábula y tenía un gran acierto.

Pero el Madrid cambió el curso el partido, empezó a defender a toda pista. No se le señaló en el segundo cuarto ninguna falta pese a que subió el nivel. Y Rubén empezó a sufrir el cara a cara continuo de Eshete Calvo, un atlético jugador de largas piernas que empezó a minar la moral del referente cajista. Siguió compitiendo, no obstante, el Unicaja Rincón, que al descanso aguantaba a los blancos (37-35).

En el tercer cuarto empezó a pesar ya el físico blanco, que en sus filas tiene al que sería MVP de la competición, el búlgaro Konstantin Kostadinov (25 puntos, 11 rebotes y 39 de valoración). Él y Lucas Maganto (20 puntos y 14 rebotes), un gran penetrador, empezaron a pesar más en el partido que los malagueños, donde Pablo León era el único pívot que podía hacer frente al físico rival (38-51 en los rebotes). Subió de los 10 puntos de renta el Madrid, aguantó el Unicaja Rincón Fertilidad en una última acometida en el último cuarto (53-59 tras un dos más uno del corajudo Juanjo Castro), pero ya ahí dejó el último aliento el bravo equipo malagueño, que recordó que en Los Guindos se compite al mejor nivel de España.