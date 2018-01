"¿Quién ganó aquí dos veces en 15 días?"

Hasta el pasado diciembre las últimas nueve visitas del Unicaja al Palau tenían un color, el blaugrana. Desde entonces hasta ayer, dos veces pasó el club de Los Guindos por la Ciudad Condal y en ambas salió a hombros. Motivo suficiente para que Joan Plaza sacara pecho. "Estamos contentos por meternos en la Copa del Rey y porque seguimos en esa línea ascendente que marcamos a principios de noviembre", comentó el entrenador, que puso en valor la hazaña: "Hemos de pensar quién ha ganado dos veces en el Palau en 15 días. La dificultad de ganarle dos partidos al mismo equipo en Euroliga y en ACB es alta".

El técnico desgranó el choque, repartiendo responsabilidades de los instantes finales. "Sabíamos que había que sufrir y luego nosotros hemos creado más aditivos. El ingenuo que crea que es fácil o que no iba a reaccionar... Cuando tienes una ventaja holgada, y es lo que hemos hablado con los jugadores, el equipo rival lo que hace es poner jugadores que no habían jugado, que no tienen presión. Pressey ha metido tres triples y no sé cuántos había metido en lo que va de liga. Juega sin esa presión y puede tirar sabiendo que él no habrá perdido el partido", dijo Plaza, que incidió en los errores propios: "Nosotros les hemos ayudado con pérdidas de balón, pases diagonales, tiros precipitados... También hemos tenido 0/6 en triples en el último cuarto, aunque estaban bien tirados".

El entrenador reconoció estar sorprendido por la diferencia que se vio durante tres cuartos del choque, aunque valoró los primeros 20 minutos de sus pupilos. "Me sorprende que se haya generado ese agujero de 20 puntos. Hemos estado muy sólidos en los dos primeros cuartos y lográbamos que tiraran con más de 20 segundos y con poco margen de calidad en el tiro. También dominábamos el rebote ofensivo. Después de jugar hace 40 horas en Kaunas es muy difícil tener esta plasticidad y esta capacidad de lectura", expuso el catalán, que admitió que habían avisado a los jugadores de la reacción local: "Ante eso hemos de estar preparados y ser más duros. Cuando lo sabes y no lo haces vas a sufrir como lo hemos hecho".

El triunfo sella, salvo carambola, el pase copero. "La gente ha de entender que combinar las dos competiciones y querer estar cerca de todo hace que pierdas partidos que no quieres perder. Cuando ves que Valencia y Barcelona están por detrás de ti en Euroliga, con mayor presupuesto, ves que todo el mundo está sufriendo. Estamos todos en este fregado. El único equipo que está muy bien es el Real Madrid. Las reglas del juego han cambiado", sostuvo Plaza para explicar el retraso para obtener el visado para la Copa, a lo que añadió: "No entrenas como entrenabas antes o no tienes un roster de 16 ó 18 jugadores para cambiar. El entreno de ayer [por el sábado] lo puede hacer mi madre en torno a la velocidad, pero hemos de aprender a entrenar muy suave. Los jugadores han de entrenar mejor, comer mejor y estar más pendientes del scouting".